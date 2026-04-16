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Muere hombre por gusano barrenador

Por El Universal

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Muere hombre por gusano barrenador

OAXACA, Oax.- Un hombre, adulto mayor de aproximadamente 88 años de edad, murió a causa de miasis asociada al gusano barrenador, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); mientras que, en la Sierra Sur, comunidades advierten que la plaga de este gusano está matando a su ganado y animales de traspatio.

En un comunicado, los SSO aseguraron que la muerte de esta persona se trata de un evento aislado y que no hay ningún riesgo para la población en general.

Además, trataron de minimizar su muerte bajo el argumento de que el adulto mayor tenía otros padecimientos, como Parkinson de más de 30 años de evolución sin tratamiento, que agravaron su estado de salud tras estar infectado por el gusano barrenador.

No han informado de qué municipio o localidad del estado provenía el hombre, así como el lugar en el que fue infectado.

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En tanto, en localidades de la Sierra Sur de Oaxaca, productores y pobladores informaron que la plaga está matando animales de corral y ganado; en su mayoría, son vacas, cerdos y aves. 

En la Sierra Norte, también las autoridades denunciaron que el gusano barrenador ya se extendió a su territorio.

Las autoridades han advertido que no existe un control biológico y ante la falta del apoyo del gobierno de Oaxaca, tienen que costear con recursos propios el pago de medicamentos y veterinarios.

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