Muere joven de 22 años tras liposucción en clínica particular de NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de una joven de 22 años de edad, tras complicarse su estado de salud a raíz de una cirugía estética conocida como lipoescultura.

Informó la FGJENL que la intervención quirúrgica de quien en vida se llamara Cinthia Vega Chapa, se realizó en la clínica Elohim, ubicada en la calle Jacala 303, en la colonia Mitras Centro de Monterrey.

Según la Central de Radio de la Fiscalía, la joven de 22 años se complicó en su salud después de la operación y fue trasladada a la clínica Camino Real, a donde ingresó sin signos vitales, el martes a las 21:52 horas.

La Fiscalía General señaló que el martes aproximadamente a las 16:00 horas, llegó Cinthia a la Clínica Elohim, para hacerse una Acualipo Cuerpo Completo + Preaxila +Trans Glúteo, siendo internada a las 17:00 horas.

--Se le elevó la presión arterial durante operación

Sin embargo, de acuerdo a información recabada por la policía, siendo las 18:00 horas a la hoy occisa se le eleva la presión arterial por lo que fue trasladada a la Unidad Médica Camino Real ubicada en Avenida Bartolomé Mitre, 8700 Colonia La Reforma en Monterrey a bordo de un vehículo particular en color rojo.

Pero al ser internada, el médico que la recibió, confirmó que ya no contaba con signos vitales, mientras la persona que la trasladó refirió tener que retirarse.

El médico declaró que la joven solamente llegó acompañada de una mujer, quien dijo que le habían realizado un procedimiento estético y se puso mal de salud.

--Caso Odalis Santos: influencer muere tras tratamiento estético

En julio pasado, Odalis Santos, atleta e influencer, falleció tras someterse a una intervención quirúrgica en una clínica estética en Guadalajara con la que buscaba reducir la sudoración de las axilas.

La necropsia demostró que la joven de 23 años falleció a causa de una reacción anafiláctica asociada a las anestesias locales que se le suministraron, informó la Fiscalía de Jalisco.

Guillermo Flores Tovar, director de Investigación Especializada de la Fiscalía, indicó que en el cuerpo de la atleta se encontraron lidocaína y bupivacaína, anestésicos locales que causaron la reacción adversa en su cuerpo, pero indicó que aún se investiga si hubo o no negligencia médica.

Tras la muerte de la joven, la clínica Skin Piel, que había contratado a Odalis Santos para someterse al procedimiento y así promocionarlo entre sus seguidores, emitió un comunicado en el que se deslindó de toda responsabilidad al afirmar que la atleta omitió informar que había consumido algunas sustancias, como clembuterol, entre otros esteroides y anabólicos, lo que provocó una reacción con la anestesia.

No obstante, cuando la Fiscalía y la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco quisieron hacer una inspección de la clínica, nadie atendió la petición, por lo que se obtuvo una orden de cateo que ya fue ejecutada y el establecimiento sigue en resguardo de la Fiscalía.

Aunque los resultados de la autopsia confirman lo informado por la Skin Piel respecto a la causa de la muerte, Flores Tovar señaló que aún se debe determinar si hubo alguna negligencia médica, para lo cual se realizarán algunas entrevistas con personal de la clínica, el médico que atendió a la joven atleta y su entrenador personal.