Muere manifestante herido en riña con policías en Hidalgo

Familiares de Leobardo Hernández Regino, el joven herido durante una manifestación en el palacio de gobierno de Hidalgo, confirmaron su deceso este día a consecuencia del golpe de un cartucho de granada de gas lacrimógeno que recibió en el rostro por parte de la policía estatal.

El padre del joven de 29 años de edad, Feliciano Hernández, y su tía, acompañados del abogado Ismael López y de los delegados de su comunidad, ofrecieron una rueda de prensa afuera del hospital general donde el joven permaneció internado por 15 días.

El pasado primero de junio, un grupo de habitantes de la comunidad de Xuchitlan, perteneciente al municipio de San Salvador, acudieron al palacio de gobierno para exigir obras. La manifestación terminó en un enfrentamiento entre pobladores, policías estatales y municipales con un saldo de cuatro heridos, entre ellos Leobardo Hernández.

El herido permaneció en el suelo por varios minutos en medio de un charco de sangre, lo que generó desde ese día el rumor de su muerte. Sin embargo, fue hasta hoy en que los familiares fueron informados de su deceso alrededor de las dos de la tarde.

Acusaron que desde el día en que fue ingresado al hospital General se les impidió estar en contacto y dos días después de ser internado solo uno de sus familiares lo pudo ver de lejos, a través de una ventana. Tampoco les permitieron su traslado a otro hospital o la atención de un médico particular.

"Después de dos días de los hechos, los médicos no cumplieron con el protocolo de atención a la familia. En los informes médicos siempre dijeron que estaba bien, que estaba estable, que había esperanza de vida".

Rechazaron adelantar algún tipo de acción de parte de la comunidad, "posteriormente tomaremos decisiones, ahorita vamos a respetar el duelo de la familia".

En tanto, el abogado señaló que trabajarán en reclasificar el delito ya que la carpeta de investigación quedó asentada por lesiones culposas, "todos sabemos que no era así", aseveró.

Exigieron que cese la represión a las comunidades indígenas.

Por su parte, la Procuraduría de Justicia informó que recibió notificación del fallecimiento de una persona identificada con las iniciales L.H.R por quien se había iniciado una carpeta bajo el delito de lesiones.

Ante la muerte, el delito fue reclasificado a homicidio culposo en contra un agente de la policía estatal identificado con la iniciales A.B.R.

El probable responsable permanece vinculado a procesos con las medidas cautelares impuesta por la autoridad judicial de dispositivo electrónico, prohibición de salir del país, suspensión temporal del cargo, prohibición de acudir al trabajo y domicilios particulares.

El gobierno del estado también ofreció una postura y destacó que el herido recibió atención médica por una lesión contundente de cráneo en la parte superior del macizo facial, problema que ameritó cirugía para evitar hemorragia, tras ser operado fue ingresado al área de terapia intensiva cerebral y posteriormente se realizó una segunda cirugía de reconstrucción de las regiones orbitarias.

Indicaron que este día su estado de salud decayó y entró en paro cardiorrespiratorio.

Aseguraron que desde su ingreso se le brindó informes médicos a los padres cada 12 horas y en caso de eventualidad.

También hubo apoyo a la familia en alimentación y hospedaje para que estuvieran pendientes los 24 horas del día.