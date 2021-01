Muere menor en incendio en Nuevo León; padre sufre quemaduras

Un niño de siete años de edad murió, mientras su padre que pretendió rescatarlo de las llamas, sufrió quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, a raíz de un incendio que se registró la madrugada de este viernes una vivienda del municipio de Escobedo, donde también resultaron con lesiones por el fuego la madre del niño fallecido y otros dos menores.

El incendio que se generó al parecer por un corto circuito, ocurrió en la casa marcada con el número 213 que se localiza sobre la calle Monte Katín cruz con Kilimanjaro en la colonia Villa Castello, informaron fuentes policiacas y de Protección Civil del municipio de Escobedo.

Al percatarse del incendio el padre de familia Jair Salinas de 31 años de edad, logró salvar de la casa en llamas, a sus hijos Daniela, de doce y Diego, de cinco años de edad, que sufrieron quemaduras leves, pero fueron infructuosos sus intentos por rescatar del fuego al menor Jair Hiram, de siete años, que murió por quemaduras e intoxicación.

Protección Civil de Escobedo informó que al acudir al llamado de auxilio, ya el padre de familia, Jair Salinas y su esposa Maira Garza, así como dos menores estaban en el exterior de la vivienda que aún estaba en llamas, no así el pequeño Jair que seguía atrapado.

Uno de los rescatistas de PC municipal logró entrar al domicilio por una ventana del segundo piso, y localizó al niño en estado inconsciente, cerca de una de las recámaras. El menor fue extraído de la vivienda y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero ya no reaccionó.

En tanto el padre de familia fue conducido en una ambulancia a la clínica del Isssteleón para que fuera atendido de las quemaduras que sufrió en el 80 por ciento de su cuerpo, mientras las lesiones que sufrió su esposa y los otros dos menores no fueron consideradas de gravedad.

El gobierno de Escobedo informó que se apoyará a la familia por medio del DIF municipal tanto para los gastos y trámites funerarios, como en la atención psicológica y médica que requieran por las lesiones que sufrieron durante el incendio los cuatro sobrevivientes.