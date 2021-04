Muere mujer embarazada afuera del Hospital Civil en Oaxaca

Una mujer embarazada que ya estaba en labor de parto murió la mañana de este miércoles en un vehículo estacionado a las afueras del Hospital Civil "Doctor Aurelio Valdivieso", el que se considera más importante de la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer llegó a bordo de un automóvil Chevrolet, tipo Chevy, color rojo, con placas de circulación TMG-10-19 del estado de Oaxaca y al arribar en labores de parto, los familiares pidieron ayuda en el rareza de urgencias, pero cuando el personal médico la revisó, ya no contaba con signos vitales.

Tras denunciar que el personal no estaba en el área correspondiente para brindar la atención médica, los familiares se llevaron el cuerpo sin esperar a las autoridades ministeriales, según se documentó en un video que circula en redes sociales.

Al respecto, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) aseguraron que la mujer ya había muerto cuando llegó al hospital, por lo que pidió a la sociedad oaxaqueña que acuda a recibir atención médica de manera oportuna para evitar emergencias que pongan en peligro la vida.

"Respecto al video que circula en redes sociales y muestra a una persona que esta mañana falleció al exterior del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, los Servicios de Salud de Oaxaca informan que la paciente que llegó a recibir atención médica, ya había fallecido cuando arribó al nosocomio", señaló la dependencia.

Según los SSO, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, aproximadamente a las 7:45 horas y afirmó que derivado de la valoración por parte del médico, se constató que la paciente de unos 27 años de edad "presentaba palidez en la piel, manos y labios morados, secreción en boca, baja temperatura y no reportaba signos vitales".

Aseguró que el personal sanitario de los SSO dio acompañamiento a los familiares, a quienes se les informó sobre el deceso de la persona y la imposibilidad del hospital para redactar el certificado de defunción, "toda vez que la persona falleció en vía pública y no se contaba con antecedentes médicos".

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal, hasta el pasado 5 de abril sumaban 11 las muertes maternas que se habían registrado en la entidad durante 2021, dos de ellas en la última semana epidemiológica reportada; en marzo pasado EL UNIVERSAL informó que hasta el primer trimestre del año, la muerte materna en Oaxaca había aumentado en más del 50%.