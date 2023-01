Muere niña de 7 años tras incendio de su vivienda en Oaxaca

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Familiares de las cinco personas que resultaron con quemaduras graves al incendiarse su vivienda en Matías Romero confirmaron que una de las dos niñas con afectaciones en 100% de su cuerpo falleció en la capital oaxaqueña y pidieron ayuda para trasladar a los otros tres pacientes a un hospital especializado porque en del IMSS-Bienestar les dijeron que no pueden atenderlos.

Frente a esta unidad médica de Matías Romero los familiares de las personas quemadas pidieron el apoyo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que las víctimas del incendio sean trasladadas a un hospital donde sí puedan ser atendidas.

En el hospital del IMSS-Bienestar de Matías Romero, explicó Julisa, hermana de una de las víctimas, están Leonel, su esposa y su mamá, que son padre, madre y abuela de las dos menores de tres y siete años de edad que fueron trasladas desde ayer, vía aérea, al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en los Valles Centrales.

Los familiares, entre ellos otro menor que logró ser rescatado sin quemaduras porque estaba durmiendo en otra habitación, explicaron que se trató de un accidente, que nadie sabe cómo ocurrieron los hechos, mismos que se registraron cerca de las 4 de la mañana de ayer en la vivienda ubicada en la colonia Justo Sierra, de Matías Romero.

Ayer martes EL UNIVERSAL informó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación 200/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2023 por el delito de tentativa de feminicidio, bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el estado de Oaxaca, pues se indaga si el siniestro fue provocado.

En declaraciones hechas a un medio radiofónico de Matías Romero, Rogaciano, padre de Leonel y abuelo de las dos niñas, descartó que el incendio haya sido provocado por sus familiares. "Fue un accidente", dijo al tiempo de pedir el traslado de sus tres familiares internados.

"Ahí en el hospital nos dijeron que ellos están muy delicados, tienen quemaduras en todo el cuerpo y que no pueden atenderlos porque no tienen los equipos y medicamentos para ese tipo de lesiones", explicaron los familiares quienes confirmaron el fallecimiento de la menor de siete años de edad.