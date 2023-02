Muere niño de 2 años tras "explotar" la bolsa de aire del auto

A-AA+

CAJEME, Son., febrero 7 (EL UNIVERSAL).-Un niño de dos años supuestamente falleció tras "explotar" sin motivo aparente la bolsa de aire de un vehículo donde se trasladaba en compañía de su abuela en Cajeme, Sonora.

Alrededor de las 11:50 horas del consultorio médico particular, ubicado en Calle No Reelección, casi esquina con Bartolomé Delgado de la colonia Las Haciendas, se reportó el caso legal a las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer llegó al consultorio con el bebé de nombre Carlos Lorenzo quien presentaba golpes en la cabeza.

El niño ya no tenía signos vitales y la persona que lo llevó en un vehículo al consultorio ya no estaba al momento de llegar las autoridades.

Explicó que cuando circulaban en un auto familiar, de repente se activaron las bolsas de aire, entonces cuerpo del niño se golpeó contra sus rodillas.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía de Sonora para iniciar con las investigaciones y para trasladar el cuerpo del infante al anfiteatro para la autopsia de ley.

También atendieron el reporte elementos de la Policía Municipal y de la Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar.