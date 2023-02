Muere niño de 3 años en guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Damián, un niño de 3 años, falleció en una guardería particular en un barrio de Tuxtla Gutiérrez presuntamente ahogado en una alberca, denunciaron sus familiares, aunque de acuerdo con la versión de los propietarios el menor murió por broncoaspiración cuando ingería sus alimentos.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía del martes en la guardería denominada "Instituto Educativo Piguin & Babe", ubicada en la avenida 8a norte entre las calles 13 y la 14 poniente del barrio Juy Juy, en la zona poniente de la capital de Chiapas.

Los familiares afirmaron que les entregaron al menor "todo mojado", por lo tanto, presumen que éste cayó en una alberca y se ahogó.

Amparo Moreno, la madre del pequeño, dijo que su niño "ya estaba muerto cuando lo llevaron; la directora Brunet me dijo que el niño se había salido del área del recreo y que se había caído a la alberca, pero no sé, eso no debió haber pasado".

Pidió justicia para que el hecho no ocurra con otros niños. Esa mañana contó que su hijo "entró feliz a la escuela; desayuno bien".

Así que "no es posible que me hablen para decirme que yo vaya por mi niño, que ya está muerto; no me lo cuidaron. Les pedí que me lo hicieran, ellos me dijeron que me lo iban a cuidar, por eso confié".

Ahora, "mi niño ya no está conmigo, sólo lo tuve tres años; esto no debió pasar, esto no debió pasar; ayúdenme por favor", clamó.

Rigoberto Moreno, abuelo del menor, dijo que encontró a su hija con su nieto en brazos "totalmente mojado, le pregunté ´¿qué pasó hija?´ y dicen que se cayó en la alberca y se murió mi niño".

Entonces, "agarré a mi nieto, lo quise sacudir para ver, lo quería yo revivir, pero ya no. Le dije al de la clínica, ´¿qué pasó con mi nieto?´, y me dijo ´no pues así lo trajeron sin signos vitales, no pudimos hacer nada ya, es mejor que se lo lleven´".

Moreno le reclamó que por qué lo llevaría sin saber qué le había ocurrido: "Ahí estaba, supongo que era la dueña de la guardería, porque ella me dijo que el niño se había bronco aspirado ¿cómo es posible que se bronco aspire si me lo están entregando todo mojado?".

El niño fue trasladado a una clínica particular, pero cuando llegó ya no tenía signos vitales.

Cuando la madre acudió, encontró muerto a su hijo que estaba "todo empapado", por lo que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que se indaga e integran elementos de prueba para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y así determinar cuáles fueron las causas del deceso del niño.

Se investiga para establecer qué fue lo que pasó con el niño en el interior de la guardería; al término de la investigación se podrá saber que provocó el fallecimiento, indicaron.

El cuerpo del menor es velado está tarde en su vivienda en la colonia Teran de esta ciudad, donde será sepultado.