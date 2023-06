Muere otra mujer por meningitis en Tamaulipas

A-AA+

MATAMOROS, Tamps., junio 5 (EL UNIVERSAL).- Lauren Brooke Robinson residente en Galveston, Texas, decidió practicarse una cirugía estética en Matamoros, Tamaulipas el pasado mes de febrero y desafortunadamente, se convirtió en la tercera víctima mortal por meningitis, anunció en redes sociales su esposo, Garrett Robinson.

Esta mujer de 29 años de edad, viajó a Matamoros en febrero, para someterse a una intervención estética que no ha sido especificada y aunque su esposo manifestó que la intervención había sido exitosa, meses después su estado de salud empeoró.

Laureen, perdió la vida el pasado miércoles en Galveston, aunque la noticia de su muerte se está dando a conocer luego de un obituario que lanzara la empresa donde el cuerpo de esta mujer será velado.

Por tal motivo, Lauren fue llevada a diversos hospitales en Galveston donde le diagnosticaron meningitis y finalmente, tuvo que quedarse internada.

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que Lauren es una de las tres personas que han fallecido por meningitis fúngica tras realizarse procedimientos quirúrgicos en México.

Trascendió que al menos 17 estadounidenses que se sometieron a cirugías en Matamoros se convirtieron en casos sospechosos de meningitis fúngica, por lo que las autoridades estatales y federales de Estados Unidos lanzaron una alerta para evitar que más personas, sean intervenidas en esta ciudad fronteriza tamaulipeca.

En Facebook, Garrett Robinson aseguró: "Las palabras no pueden describir lo que siento. Sólo sé que nunca me rendiré y que tengo a los niños. Prometo vivir la vida al máximo como tú quisieras. Les mostraré el mundo y siempre escucharán hablar y sabrán lo increíble que fuiste, Te amo, siempre y para siempre".

Por medio de redes sociales, el Memorial Funeral Home de Vidor, donde se realizan los servicios de Lauren, lanzó un mensaje lamentando la muerte de quien, en vida, era madre de dos hijos y madrastra de dos más.

"La pérdida de Lauren Brooke Robinson deja un vacío en los corazones de todos aquellos que la conocían y la amaban", reza su obituario.

Brote de meningitis asociado a clínicas clausuradas

Cabe destacar que el brote se ha asociado a las clínicas: Riverside Surgical Center y K-3, que fueron clausuradas desde el pasado 13 de mayo.

"Cualquiera que haya tenido procedimientos bajo anestesia epidural en estas clínicas del 1 de enero al 13 de mayo de 2023 está potencialmente expuesto y en riesgo de meningitis fúngica", advirtieron los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en un comunicado esta semana.

No se ha especificado la clínica en Matamoros en la que Lauren se contagió de meningitis.