Muere por recaída de Covid director de IMSS en Piedras Negras

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Piedras Negras, Juan David Martínez Castro, de 54 años de edad, quien tuvo una recaída después de pasar la "cuarentena" por Coronavirus, falleció en la Clínica 1 del IMSS, en Saltillo.

En un mensaje publicado en su muro de Facebook, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, lamentó el deceso de su colaborador:

"En la familia IMSS hoy hemos perdido a un extraordinario ser humano y un gran director. Reconocemos el liderazgo y profesionalismo del Dr. Juan David Martínez Castro y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos, deseándoles consuelo y resignación. Descanse en paz".

Hace casi dos meses, en julio pasado, el médico resultó positivo a la prueba de Covid-19 y permaneció aislado durante un lapso de dos semanas y como ya no tenía síntomas regresó a trabajar.

Sin embargo, hace como 15 días tuvo una recaída, y el 26 de agosto se trasladó al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo, donde le aplicaron la terapia de Plasma Convaleciente.

Al parecer, el doctor desarrolló una reacción alérgica severa al plasma y su estado de salud se agravó y falleció el jueves por la tarde.

Juan David tenía 27 años y medio de trayectoria profesional en el IMSS. Era director médico de la UMF No. 79 en Piedras Negras desde el 1 de junio de 2015.

También era catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), además de atender pacientes en su consultorio particular.

Martínez Castro, ampliamente reconocido y apreciado por la derechohabiencia y la sociedad nigropetense, llegaba incluso a ir a consultar enfermos graves a su casa. Fuentes cercanas a la familia revelaron que uno de sus tres hijos y su esposa también resultaron positivos a Coronavirus y la secretaría de Salud establece el cerco sanitario con el resto de la familia para detectar o descartar otros contagios.

Su deceso causó consternación en la comunidad médica y del sector salud. Autoridades y colegas le rindieron homenaje póstumo a él y a los profesionales de la medicina que han perdido la vida en la línea de batalla.

Tal y como lo ordena el protocolo sanitario para fallecidos por Covid-19, los restos del galeno fueron cremados, pues se prohíbe su traslado. La urna con las cenizas fue entregada a sus deudos.

Desde que inició la pandemia en Coahuila han muerto 28 médicos y personal de Salud en C3, 675 trabajadores de la salud contagiados con Covid.

Al 3 de septiembre se registran 28 fallecimientos de personal del sector salud.