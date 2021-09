Muere una persona tras lanzarse a vías del Metro Centro Médico

El Sistema de Transporte Colectivo informó sobre la muerte de una persona, quien presuntamente se arrojó a vías de Centro Médico de Línea 3.

Ante estos hechos, el organismo capitalino realizó maniobras para rescatar el cuerpo de la persona que se habría lanzado a las vías de la estación Centro Médico.

Tras detener la marcha de los trenes, el Metro señaló que reanudó el servicio con normalidad.

---Para evitar retrasos, Metro CDMX pide a usuarios no activar palancas de emergencia

Para evitar retrasos, el Metro de la CDMX exhortó a los usuarios de este transporte público no activar las palancas de emergencia de los trenes y solo hacerlo en casos estrictamente necesarios.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) hizo un llamado a los usuarios a no activar las palancas de emergencia de los trenes si no es estrictamente necesario, así como a permitir el libre cierre de puertas, y con ello permitir que la operación de los trenes sea continua.