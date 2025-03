Mueren 11 personas tras volcadura de autobús en Oaxaca

Once personas murieron y 30 más resultaron lesionadas en la volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista Mitla – Tehuantepec; las víctimas regresaban de su viaje a la Ciudad de México, tras asistir al acto político en el Zócalo, realizado este domingo.

Entre las personas heridas, dos de ellas se encuentran en extrema gravedad, confirmó el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Las personas viajaban en un camión contratado por el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), organización creada por el senador de Morena, Antonino Morales Toledo.

"Con profundo pesar, informamos que esta mañana ocurrió un accidente en la carretera Mitla-Tehuantepec, involucrando un autobús que transportaba a compañeras y compañeros nuestros", confirmó Antonino Morales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) precisó que la volcadura del autobús de la línea Fletes y Pasajes (FyPSA) en la autopista Mitla-Tehuantepec, en el kilómetro 83+200, a la altura Santo Domingo Narro.

Al lugar llegaron ambulancias de la Cruz Roja Mexicana de Tlacolula y las unidades de rescate OAX-157 y OAX-158 de la caseta Mitla y Jalapa del Marqués, para brindar auxilio a las 40 personas pasajeras de la unidad.

"Respecto al accidente de autobús registrado en la carretera Mitla-Tehuantepec en el km 83+200, los elementos de Protección civil ya se encuentran atendiendo este percance y he girado instrucciones para brindar todo el apoyo y servicios médicos necesarios a las personas afectadas", escribió en sus redes sociales el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

"Con profundo pesar", agregó el mandatario, "informo que en el accidente ocurrido en la carretera Mitla-Tehuantepec, se registran personas fallecidas. Envío mi más sentido pésame a sus familias, a quienes les brindaremos el acompañamiento y apoyo necesario para atender su pérdida".

Las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec, como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec; entre las víctimas se encuentran menores de edad.

De acuerdo con los familiares de algunos de los pasajeros que resultaron lesionados, el autobús empezó a fallar desde que salieron del estado de Puebla hacia Oaxaca; particularmente, señalan fallas en la palanca de velocidades.

Uno de los padres de las personas lesionadas, informó que su hijo C. A. de 30 años de edad fue trasladado al hospital civil de Tehuantepec; pero hasta el momento no se la informado de las lesiones que sufrió en el accidente.