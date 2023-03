Mueren 3 personas por inhalación de monóxido de carbono en motel

A-AA+

CULIACÁN, Sin., marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Los dos hombres y una mujer localizados muertos en una habitación de un motel, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a la salida sur de la capital del estado, fallecieron a causa de la inhalación prolongada de monóxido de carbono liberado por un vehículo que dejaron encendido con el portón cerrado.

Una cuarta acompañante, de nombre Carolina "N", de 30 años de edad, la cual fue encontrada acostada en la cama, aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada a un hospital donde se encuentra bajo observación médica.

El reporte de los encargados del motel que se ubica en la zona de la Central de Abastos, dos parejas arribaron en un vehículo Nissan de modelo viejo, contrataron una habitación, en la que permanecieron por varias horas, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

Al vencer el horario de salida, desde la recepción le llamaron a la habitación número 18, al no responder enviaron a uno de los empleados para notificarle, pero este al tocar la puerta, escuchó que un vehículo estaba encendido y no respondían, por lo que se introdujo y se percató que una pareja estaba dentro de la unidad.

Desde la recepción se llamó a las líneas de emergencia, por lo que al presentarse los paramédicos y la Policía Municipal se descubrió que, en cama, estaba una joven inconsciente y en el baño, un varón que ya no presentaba signos vitales.

Los estudios médicos forenses revelaron que las personas identificadas como Raquel Alejandra "N", de 27 años de edad, Carlos Humberto "N", de 38 años y Gabriel "N", de 31 años, fallecieron a causa de inhalar en forma prolongada monóxido de carbono liberado a través del escape del auto que dejaron encendido.

En un inició, las autoridades presumieron que se podía tratar de un problema de intoxicación con algún tipo de drogas, pero los estudios practicados a los cuerpos de los dos varones y la mujer muerta, arrojaron que se trató de monóxido de carbón.