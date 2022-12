Mueren cuatro integrantes de una familia en incendio en Coahuila

A-AA+

SALTILLO, Coah., diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Durante la madrugada de este domingo, en un voraz incendio, murieron calcinados cuatro miembros de una familia: tres adultos y un niño de tres años.

El siniestro ocurrió en la calle Quinta #127 colonia Patria Libre donde el fuego inició a las 4:00 horas al parecer debido a que se cayó una veladora.

Las víctimas fueron identificadas como Tadeo Christian Rivera Valenzuela, de tres años de edad; José Juan Juárez Rojas de 44 años, quien era albañil y tío del dueño de la casa, así como Juana María Rojas Juárez de 53 años, su suegra y quien se dedicaba a labores del hogar, y María Rojas Ibarra de76 años, abuela de su esposo.

La información la proporcionó a la policía Silvia Nayely Valenzuela Cazares, familiar de las víctimas, y quien no dijo de dónde eran originarios.

Relató que despertó en la madrugada por el fuerte olor a humo y salió con su bebé de un año, pero ya no pudo regresar ni volver a entrar porque las llamas se lo impidieron por lo que llamó a la policía. El menor fue llevado al hospital.

Policías municipales y una veintena de elementos de la Central de Bomberos y Protección Civil con cuatro camiones cisterna acudieron a sofocar las llamas y acordonar el área siniestrada.

Debido a las llamas, los elementos no pudieron ingresar al domicilio y luego de dos horas lograron apagar la lumbre y después realizaron labores de rescoldo para evitar que alguna braza quedara prendida y encendiera los escombros.

Ayuda para sepultarlos. Familiares señalaron que no cuentan con dinero para enterrar a las víctimas, y aunque en la funeraria les hicieron un descuento, aun necesitan 30 mil pesos para pagar.

Por lo anterior, solicitaron ayuda a la comunidad para lo cual proporcionaron el número de tarjeta 4915 6684 1599 6016 (Banorte) para recibir donativos.