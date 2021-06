Mueren por presunto Covid cuatro maestros que ya estaban vacunados

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) denunció que han muerto cuatro profesores con síntomas de Covid-19, pese a estar vacunados. Asimismo rechazaron que se retomen las clases presenciales sin que toda la población esté vacunada.

El martes pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores instaló el Comité Estatal para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, comenzará el próximo 31 de agosto. Al respecto, los profesores de la Ceteg afirmaron que no hay condiciones para que comiencen las clases presenciales el próximo ciclo escolar, porque muchas de las escuelas continúan teniendo las mismas carencias de siempre, como el agua potable y espacios reducidos.

Explicaron que en esas condiciones será difícil que se puedan cumplir con las principales medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19 como lavarse las manos y la sana distancia. Ejemplificaron que hay escuelas que cuentan con matrículas superiores a los mil alumnos y sus instalaciones son muy pequeñas.

Los profesores rechazaron el plan del gobernador de reanudar las clases presenciales el próximo 31 de agosto. Explicaron que para que eso ocurra es necesario vacunar al 100 por ciento de la población. Indicaron que mientras no estén todos vacunados el riesgo de propagación del virus y muertes continuará. "Los niños pueden contagiar, por eso es necesario que todos estemos vacunados", dijo un profesor. Y aunque todos estén vacunados, advirtieron, el riesgo continúa porque las vacunas no generan un 100 por ciento de inmunidad.

Denunciaron que a pesar de estar vacunados, cuatro profesores "adultos jóvenes" "en activo" murieron con todos los síntomas del coronavirus. De acuerdo a datos de la propia Ceteg, 100 de sus integrantes han muerto por Covid-19, incluido su dirigente estatal, Arcángel Ramírez Perulero.