Muerte de Aline en Edomex fue un crimen de odio, exigen justicia

TOLUCA, Méx., julio 23 (EL UNIVERSAL).- Familiares e integrantes de la comunidad trans Las Famosas de Toluca, pidieron justicia para Aline y medidas de protección, "porque tememos ser agredidas" por quienes perpetraron este crimen de odio, señaló Tanya Vázquez, coordinadora y activista del movimiento LGBT.

"Pedimos una investigación a fondo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para terminar con estos crímenes de odio", reiteró Tanya y un grupo de integrantes de "Las Famosas de Toluca", junto con Ricardo hermano de Aline, quien fue asesinada el pasado lunes 19 de julio dentro de su casa en Mexicaltzingo, junto a su mascota.

"Queremos visibilizar que la muerte de Aline fue un crimen de odio en contra de nuestra hermana que era promotora y defensora de los derechos humanos de la diversidad sexual, me sumo a esta lucha para que se investigue y se esclarezca su asesinato", señaló Tanya en conferencia de prensa.

Es necesaria una investigación a fondo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para terminar con estos crímenes de odio, reiteró la activista quien además pidió medidas de protección ya que "tanto yo como su familia estamos temerosas de alzar la voz" y ser agredidas .

La de Aline "no fue una muerte natural, fue un asesinato y es la hora que –los investigadores- no se han aparecido, ni al lugar de los hechos, cuando podían haber recabado información valiosa", apuntaron integrantes de la agrupación "Las Famosas de Toluca", quienes se trasladarían a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para pedir que no haya "carpetazo" en este trans feminicido.

"Hoy hablamos cuatro personas. Pido por la integridad de mi familia. No perdí un perro, perdí un hermano, un hermano del alma. Por eso pedimos ayuda", afirmó Ricardo, hermano de Aline, al señalar que no quiere "que otras familias pasen por esto".

El activismo de Aline no sólo se reflejó en la lucha por la identidad de género y de los matrimonios igualitarios, su trabajo fue reconocido por integrantes de unos 30 grupos de "AA", "Hora y media", "24 horas", donde Aline era conocida como "La Madrina" o "La Gaviota", porque fue una persona que le gustaba apoyar a personas que habían perdido todo en adicciones.

Aline fue el vínculo de muchas mujeres trans, que hoy están en centros de rehabilitación por drogas y alcohol, derivado del trabajo sexual, para reinsertarlas a la sociedad, que hoy llevan más de medio año en rehabilitación, apuntó Tanya.