Mujer denuncia a chofer de DiDi México y la aplicación la expulsa a ella

Una usuaria de DiDi México denunció que el chofer que le designó la aplicación la bajó del vehículo cuando el viaje todavía no concluía.

De acuerdo con su testimonio, publicado en redes sociales, el sujeto reaccionó así después de que ella sólo le solicitara bajar el volumen del radio.

"Muy grosero y me hizo sentir muy insegura, apreté el botón de pánico y el servicio de emergencia de DiDi fue aún peor que él", escribió la mujer.

Después de que los hechos se volvieran virales, DiDi México expulsó a la mujer de su aplicación. "Muchas gracias a todos los que me ayudaron a RT sobre DiDi México ayer, ellos de forma muy madura y responsable, solucionaron el problema bloqueándome la cuenta de forma permanente", informó la usuaria.

La mujer pidió ayuda de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

DiDi México no se ha pronunciado al respecto. La denuncia original fue compartida miles de veces en las redes sociales. El chofer denunciado se llama Erick.

OTRO CASO

Un chofer de Uber tomó una ruta distinta a la que debía, se comportó de manera sospechosa y ni siquiera sabía si estaba conduciendo un auto inscrito en la empresa estadounidense o en DiDi, la competencia, denunció una joven de la Ciudad de México en marzo de 2020.

A través de redes sociales, la mujer aseguró que pidió el vehículo cerca del Tecnológico de Monterrey, en la capital mexicana, para dirigirse a su casa. El viaje fue extraño desde el inicio, expuso.

"El auto arrancó, sin embargo, en la aplicación no me marcó el inicio del viaje. Seguía apareciendo el mensaje: ´tu uber está cerca, espera en el punto de partida´", contó la joven.

"El conductor en ningún momento me preguntó si la dirección era la correcta, ni si quería seguir la ruta de la aplicación como es protocolo en estos viajes. Simplemente arrancó como si supiera a la perfección mi destino", relató.

"Al preguntarle al conductor qué ruta estaba siguiendo él contestó que la de la aplicación, pero que como le estaba fallando copio mi destino en waze. En ese momento me llegó una notificación diciendo que mi conductor había cancelado el viaje, pero en su teléfono no apareció absolutamente nada, lógicamente eso me puso aún más en alerta, pues él ya se veía un tanto sospechoso", agregó.

"Cuando me percaté de ello, le comenté lo más tranquila que pude lo que pasaba, él bastante nervioso me repitió que Uber estaba fallando y que seguramente había sido eso, pero que yo no me preocupara, que mi viaje no lo había cancelado de DiDi".

"Ahí fue cuando supe que las cosas no iban bien, pues para empezar sé que las solicitudes de viaje en Uber no se mezclan con las de otras aplicaciones, y en segunda porque yo no tengo instalada dicha app, por lo cual era imposible que yo hubiera pedido un DiDi".

La joven llamó a su familia. Los alertó sobre lo que estaba ocurriendo. El chofer la dejó cerca de Periférico.

La mujer volvió a utilizar Uber para pedir un vehículo. El segundo chofer le aseguró que el otro no formaba parte de la misma aplicación.

"Agradezco infinitamente a Dios por permitirme salir de ello y estar a salvo escribiendo esto desde mi casa. Lamentablemente no muchas personas han podido lograrlo, y me aterra en demasía el pensar lo que pudo haberme pasado después, lo que esas personas han vivido", relató la mujer.