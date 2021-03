Mujeres de 70 y 80 años desafían al Covid-19 y acuden al cine

Felices llegaron Marina, de 80 años, y Zuiba, de 70, quienes ya extrañaban asistir a una sala de cine, sobre todo porque tenían la costumbre, antes de la pandemia, acudir todos los martes y domingo a ver una cinta, incluso en plena contingencia sanitaria y durante la primera apertura de agosto a diciembre del año pasado, se atrevieron a desafiar al Covid-19 y sin vacuna de por medio.

"Ya estamos hartas de estar un año en la casa", dijo Marina.

Zuiba asegura no tenerle miedo a un contagio del coronavirus, ya que dice tener sus dudas al respecto porque no ha dejado de salir ni un día a hacer su vida normal y no le ha pasado nada; eso sí, asegura que en cuanto sea su turno se vacunará, al igual que su amiga Marina y esperan que sea con la Pfizer.

Alexis y Hari están de visita en la Ciudad de México, él es de Veracruz y ella de Colombia, y decidieron pasar al cine aprovechando que Cinépolis Carso estaba abierto, ya que tenían meses sin asistir al cine.

"Me sorprende que estuvieran operando, en Colombia los volvieron a cerrar, los abrieron con todos los protocolos pero llegó una segunda ola y volvieron a cerrar", dijo Hari antes de ver Monster Hunter.

Alexis explicó que tuvieron la confianza de pasar porque hay poca gente y sabe que en las salas hay una buena distancia entre espectadores, pero sobre todo ya querían entretenerse como se hacía antes de la pandemia y dejar de lado lo aburrido del encierro.