Mujeres del EZLN apoyaron el paro

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se unieron este lunes en Chiapas al movimiento "#UnDíaSinNosotras".

Con un "Ya Basta" las zapatistas se vincularon en solidaridad con la lucha de las mujeres de México, contra el feminicidio y la violencia de género.

Mujeres de pueblos originarios, que integran las estructuras de mando y bases de apoyo del Ejército Zapatista, se concentraron en sus Caracoles (donde ejercen sus gobiernos autónomos según sus usos y costumbres) desde los cuales apoyan el paro nacional femenino.

La madrugada de este lunes, las mujeres en rebeldía salieron de los Caracoles con veladoras en mano, en señal de indignación y luto por los feminicidios cometidos en el país.

Como parte de la protesta pacífica, las mujeres zapatistas se distribuyeron en fila en algunos tramos carreteros de la región de Altos de Chiapas.

Así evidenciaron su repudio contra el gobierno y lo acusaron de no hacer nada por las mujeres".

"No queremos gobiernos machistas", "Ni una más, ni una asesinada más", "Que muera el gobierno que permite que asesinen a las mujeres", "Aquí, allá, las mujeres lucharan", "No queremos más feminicidios", expresaron.

"No tengo miedo, sigo adelante, soy mujer, soy mujer", "Vamos mujeres, vamos a vencer a este sistema maldito que nos quiere desaparecer", "Las mujeres zapatistas ya no queremos más violencia, ya no más asesinatos", subrayaron.

Una vez más rechazaron los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, tales como el Tren Maya, la autopista Pijijiapan-San Cristóbal de las Casas-Palenque. Además de los parques de energía eólica.

Enfatizaron que defenderán con sus vidas el territorio y la Madre Tierra. Las mujeres del EZLN permanecerán hoy en los Caracoles en apoyo a "#UnDíaSinNosotras".

El domingo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, las zapatistas se reunieron en sus Caracoles, donde conversaron "de los dolores y las rabias que escuchamos en los dos encuentros de mujeres que hemos tenido".

Compartieron también experiencias de todas sus luchas como zapatistas y las realizadas por otras mujeres.