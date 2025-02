Empoderamiento Femenino a través de la Educación Científica

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, destacó la importancia de integrarlas en distintos espacios científicos y las invitó a acercarse a actividades relacionadas a la misma.

"Muchas veces se va construyendo esta idea de que las mujeres no sólo no somos capaces, sino que no debemos estar pensando en estudiar Ingeniería, Ciencia, se nos trata de asignar el rol prácticamente de sólo estar en Ciencias Sociales, etcétera. Y bueno, la historia pues es muy clara en cómo ha ido avanzando el papel de las mujeres rompiendo esos paradigmas, rompiendo esos esquemas", dijo.

Durante un panel junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la conmemoración de esta fecha, Hernández Mora lamentó que un país como México todavía no ha logrado el máximo de desarrollo científico, cultural, educativo. Aunque, aseguró, que seguirá en desarrollo y adelante, en tanto haya cada vez más inversión a la educación, a la ciencia y desarrollo tecnológico.

"Y cuando hablamos de mujeres, pues vemos en nuestro país y en general en el mundo, a "las primeras" en muchas cosas y eso, por supuesto, nos llena de mucho orgullo. Se vuelven representativas estas primeras mujeres en ir al espacio, en llegar a la Presidencia de la República, en trascender en un espacio científico o en un espacio que tradicionalmente se ha dicho que son para hombres", agregó.

Indicó que la dependencia desea replicar las acciones de Pilares en la Ciudad de México, ya que, en estos espacios, muchas niñas y niños, jóvenes, adolescentes encuentran talleres, espacios culturales, de desarrollo deportivo y se empezó a fomentar la Ciencia para las niñas, empezó incluso a dar de manera gratuita, talleres o cursos de desarrollo de sistemas, de programación.

"Muchas veces, cuando hablamos de desigualdad, no sólo va ligada a este rol que a veces se asigna a hombres y mujeres, sino también que en muchas familias cuando se trata de decidir en quién destinar más presupuesto para estudiar, —porque no hay condiciones económicas quizás en el hogar— lamentablemente se opta por el hombre y son las mujeres las que muchas veces se les merma la posibilidad de seguir estudiando", lamentó.

Así, el rol de cuidados que se le asignan a las mujeres las obliga a dejar de estudiar o no pueden continuar en el ámbito educativo y profesional, porque tienen que quedarse en su casa a cuidar a un adulto mayor o un hermano menor o, incluso se convierten en madres a cierta edad.

Explicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum le pidió a la Secretaría de las Mujeres abonar y profundizar en la "Igualdad Sustantiva". Destacó que las primeras reformas que la presidenta envía al Congreso Federal se traducen en reconocer que las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

"Donde las mujeres nos metemos y donde entramos y nos comprometemos doblemente y asumimos la responsabilidad de lo que significa ser las únicas, las primeras o de las pocas, me parece que los resultados están a la vista. Pues aquí tenemos a dos orgullos nacionales que, sin duda, detrás de lo que representan también hay disciplina, hay responsabilidad, compromiso, hay talento", aseguró.