Mujeres en San Lázaro exigen desafuero de Félix Salgado

Con letreros de "Un violador no puede ser gobernador", "diputados rompan el pacto" y "Desafuero para Salgado Macedonio", un grupo de mujeres activistas; así como integrantes del Consejo Consultivo de Mujeres de Movimiento Ciudadano, acudieron a la Cámara de Diputados este viernes a entregar una solicitud de desafuero contra el senador con licencia de Morena y precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Sofía Castro, una de las mujeres que acudieron a esta solicitud, aseguró que la petición desafuero no persigue fines políticos, sino de derechos de las mujeres que acusan al senador de Morena.

La mujer activista recordó que hay cinco acusaciones de violaciones y acoso sexual, y un violador no debería ser gobernador y no debería estar en la boleta.

Las activistas hicieron un llamado formal a los integrantes de la Cámara de Diputados a que le retiren la inmunidad a Salgado Macedonio, pues ya lleva muchos años de gozar del fuero y de la impunidad y "Queremos que se rompa el pacto que perpetúa", dijeron.

Sobre la expresión de "Ya chole" del Presidente de la República con la "campaña" de descalificación contra Salgado Macedonio, las activistas le reviraron y dijeron: "Ya chole", que se ponga a trabajar. "Ya chole" con los feminicidios. "Ya chole" que gocen sus amigos de impunidad".

La solicitud de desafuero fue recibida por la secretaria General de la Cámara de Diputados Graciela Báez, quien deberá turnarla a la Sección Instructora, que encabeza el diputado de Morena, Pablo Gómez.