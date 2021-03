Mujeres no quieren vallas sino puentes para atender sus demandas: Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, aseguró este lunes que las mujeres mexicanas dejaron en claro que no quieren un Día Internacional de las Mujeres o de las Madres "mientras les parten la madre" y que no quieren rejas -como las vallas metálicas que se instalaron frente a Palacio Nacional– sino que exigen que las autoridades construyan puentes para que sus demandas puedan ser atendidas.

En el texto titulado "El siglo de la Mujer", el legislador manifestó que las mexicanas exigen la abolición del pacto patriarcal para celebrar un nuevo contrato social que las incluya, y consideró que sus derechos se pueden garantizar mediante la reforma constitucional en materia de igualdad de género, cuyo dictamen se prevé que sea presentado mañana en San Lázaro.

"En el debate de hoy, nacional y parlamentario, las mujeres dijeron que no quieren días de la Madre mientras les parten la madre. Que no quieren rejas para detener a las "viejas" sino puentes para atender sus demandas. Que merecen de sobra las letras de oro pero que no las traten como al loro. Que luchan por la libertad de ser y de hacer mediante la cancelación de la servidumbre de padecer.

"Demandan la abolición del "pacto patriarcal" para celebrar un nuevo contrato social que las incluya. Todos los derechos para todas mediante una reforma constitucional para la igualdad de género".

El expresidente de la Cámara de Diputados acusó que el machismo es el núcleo reproductor de la discriminación, el esclavismo, la sumisión, la conquista, la colonización, el autoritarismo y el racismo.

En el documento, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que todas las mujeres mexicanas -independientemente del sector en donde se desenvuelvan- exigen su liberación, y en cuya demanda, apuntó, están a su lado "todos los hombres verdaderos".

"Indígenas, obreras, campesinas, amas de casa, empresarias, comerciantes, sacerdotisas, monjas, homosexuales, transexuales, maestras, investigadoras, militares, marinas, funcionarias, gobernadoras, diputadas, senadoras, alcaldesas, escritoras, artistas, poetas, niñas y jóvenes exigen la liberación total de las mujeres de México. Estamos a su lado todos los hombres verdaderos", agregó.