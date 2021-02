Municipio se niega a recibir vacunación

ALTOS DE CHIAPAS, Chis.- Indígenas tzeltales de la tercera edad del municipio de Maravilla Tenejapa, en la zona Altos de Chiapas, se niegan a vacunarse contra el Covid-19 porque, dicen, en el pueblo no se ha visto la enfermedad y temen que en la vacuna se encuentre el coronavirus.

Ante esto, las autoridades comunales realizan un consenso en 62 localidades de la región para respetar la decisión de las poblaciones y mantener la paz y tranquilidad en el municipio.

Maravilla Tenejapa es un municipio con más de 43 mil habitantes, donde no se tiene registro de contagios de Covid-19, por tal motivo las personas adultas mayores advirtieron que no se aplicarán la vacuna.

"Un 98% de la población no va a aceptarla. Vamos a ser respetuosos y que cada localidad lo manifieste por escrito para que nosotros tengamos un respaldo cuyos resultados enviaremos a la instancia correspondiente", señaló el coordinador general del ayuntamiento, Ricardo Francisco Bautista Díaz.

Desde que inició la emergencia sanitaria, en Maravilla Tenejapa han seguido los protocolos de salud, evitando actividades religiosas, eventos masivos, así como las aglomeraciones.

Este es uno de los llamados municipios de "La Esperanza", ya que, hasta el momento, no se ha detectado ningún contagio, señaló Bautista Díaz.

Aunque la mayor parte de los habitantes advirtieron que rechazarán la vacuna, hay una minoría que sí está interesada. Ellos, como en el resto del país, pueden solicitarla a través de la plataforma digital; sin embargo, en el pueblo llevan meses sin internet y muchos no saben usar una computadora, como la señora María Girón Entzin, de 74 años, quien no ha podido darse de alta en el sistema.

"He estado intentando subir el nombre de mi mamá para que esté en la lista de espera, pero ahorita no he podido, llevamos varios días sin internet", dijo Juan Antonio López Entzin, hijo de María.

Por el contrario, Pedro López, de 56 años, dice que él y los siete integrantes de su familia, todos de la comunidad Patch´En, en Maravilla Tenejapa, han decidido no aplicarse la vacuna y dejarlo en manos de Dios.

"Yo no voy a vacunarme. He creído en mi Cristo, él es mi fortaleza, mi castillo. Tengo un salvador que es justo, es el doctor", comentó López.