Murat deja plantados a 10 presidentes municipales de la Mixteca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de 10 presidentes municipales de la región Mixteca, adheridos a la Unión de Pueblos Originarios de Oaxaca Nuu Tu Un Savi (UNAPO), acusaron que fueron "plantados" por autoridades estatales, específicamente por el gobernador Alejandro Murat, con quien aseguran tenían agendada una reunión la mañana de este miércoles para atender demandas de infraestructura.

Noé Taurino López Vásquez, presidente de la UNAPO y del municipio de Santa María Yosoyúa, explicó que el pasado 21 de febrero de 2022 abordaron al mandatario en un congreso realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) en la Ciudad de México, con el fin de solicitarle una reunión para que atendiera sus demandas.

En ese evento, aseguraron, Murat Hinojosa se comprometió a reunirse con ellos este día a las 10 de la mañana, en el Palacio de Gobierno; sin embargo, al llegar les informaron que no se encontraba en el estado.

"Lo tuvimos que hacer de esa manera porque tú sabes que él no da la cara. Ahí él mismo nos dijo, por la presión de nosotros, que hoy nos recibía a las 10 de la mañana. Nada más nos mintió, se burló de nosotros. Porque venimos a las 10 y nos dice que no está en el estado.

"Estamos aquí todavía hoy, esperamos una respuesta. Salieron dos personas a atender a las 10, hora en que llegamos, salió una y nos dijo que no está el gobernador, ahí nos dijo que posiblemente nos iba atender otra persona. De ahí salió otra persona de Atención Ciudadana, que nos dijo, yo sí les voy a hablar al chile, no está, no les decimos mentiras y vamos a buscar la manera. Aquí seguimos esperando", dijo.

El objetivo de la reunión, detalló, es solicitarle que su gobierno invierta en el tramo carretero que conecta a 15 municipios y localidades aledañas; una demanda que le han planteado desde hace dos años, pero que sólo atendió "poquito".

Entre los municipios que se benefician con esta obra carretera, dijo, se encuentran Magdalena Peñasco, San Agustín Tlacotepec, Santa María Yosoyúa, Chalcatango de Hidalgo, entre otros.

Esta demanda tiene dos años y desde entonces han establecido mesas de diálogo con diferentes actores políticos y miembros del gabinete, entre los que se encuentran los titulares de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Coplade y la Secretaría de Finanzas; pero desde entonces, únicamente les han respondido que no cuentan con recursos públicos para esta obra.

López Vásquez calificó como una burla al pueblo de Oaxaca el que el gobernador Alejandro Murat los haya dejado "plantados" y adelantó que permanecerán en Palacio de Gobierno hasta que se concerte la reunión con el mandatario y haya una respuesta a su demanda principal sobre el tramo carretero; además de las demandas que en particular lleva por su cuenta cada uno de los presidentes municipales.

El edil de Santa María Yosoyúa también exigió la renuncia de Omar Acevedo, titular del área de Atención Ciudadana del gobierno del estado, "porque es un inepto. El gobernador mismo le dijo que él se iba a encargar de la cita para hoy, por voz del gobernador y es un inepto, no hizo nada, no dijo nada, ni se tomó la molestia de poder atendernos".