Murat llama a priistas a construir acuerdos con mayorías

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, elogió el trabajo coordinado que él ha tenido con el gobierno federal, y afirmó que esa es la única fórmula para crecer. Sin destaparse, señaló que está listo para seguir soñando y dejar un mejor México a sus hijos.

Al participar en el foro Diálogos por México, que reunió a líderes del PRI, llamó a los tricolores a cambiar la narrativa, a pensar fuera de la caja, y a construir acuerdos con las mayorías.

"Si queremos crecer debemos construir, y para construir se requiere diálogo y más diálogo, se construye a través de mayorías, pero no las que aplastan a las minorías, sino que las incorporan y las orientan. Debemos cambiar la narrativa, pensar fuera de la caja, ser disruptivos", declaró.

Sin mencionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario local sostuvo que hoy "México tiene la oportunidad de crecer si consideramos que ya no solo le va bien al norte, ahora Oaxaca y el sureste tienen la oportunidad de crecer".

Aseveró que se crece cuando hay proyectos estructurales como el corredor interoceánico, la construcción de nuevas carreteras, y la llegada de las zonas económicas a Oaxaca.

"El corredor interoceánico generará más de medio millón de empleos. Esos son los proyectos que queremos para México, proyectos de desarrollo regional", indicó.

Murat Hinojosa afirmó también que Oaxaca ha crecido porque en el país "se tiene una política energéticas adecuada".

"Las energías renovables son importantes, pero las energías fósiles siguen siendo parte de la ecuación, en Alemania lo sigues usando", detalló.

Agregó que derivado de los acuerdos y del diálogo, su estado tuvo cuatro ciclos completos de clases después de 30 años, pues se logró conciliar con el sector docente.

"Oaxaca, el estado que no crecía, es más, que decrecía al menos 2%, es hoy una entidad que crece de manera sostenida al 6.5%. Somos el estado que sacó a más personas se la pobreza extrema", presumió.

Así, el gobernador de Oaxaca insistió en que la fórmula para avanzar, es la creación de acuerdos.

"No es en la descalificación en que México finca su esperanza, es en las propuestas y en los acuerdos. Se construye cuando se escucha a ese México profundo que está allá afuera", declaró.

Finalmente, sin destaparse a la candidatura presidencial de 2024, Alejandro Murat dijo estar listo para dejar un mejor país a sus hijos.

"Si me preguntan si se puede, claro que se puede, se puede regresar a nuestro orígenes y despertar a México. Estoy aquí porque estoy listo para seguir soñando, porque quiero dejar un México mejor a mis hijos, estoy aquí porque estoy convencido de que hay mucho priismo en todo el país", concluyó.