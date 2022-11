Murat señala que PRI tiene que abrirse a valorar reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que el PRI tiene que abrirse a valorar la reforma electoral planteada por el Ejecutivo federal con miras de fortalecer al INE hacia adelante.

En entrevista, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el Mandatario oaxaqueño expresó que el tricolor tiene que abrirse a valorar que conviene y que no conviene.

"Eso es parte de la democracia, así que es parte de la historia del PRI tener criterio propio, tendrá que hacer una evaluación de fondo de cuáles son las oportunidades yendo hacia adelante, poner dos asuntos importantes:

"Tenemos que poner en la mesa el financiamiento privado en México, que no existe y que debería de ser necesario hoy, hablando también del ahorro en gastos, también la regulación en las plataformas de redes sociales que tampoco está regulado".

Murat dijo que la discusión de la reforma electoral que ha planteado el presidente de México es una gran oportunidad para aportar, evaluar qué es lo que quiere el pueblo de México y tener una institución electoral más sólida.

"El INE es hoy la institución Garante del pueblo de México, y como se ha dicho seguir existiendo, lo que tenemos que hacer es evaluar dónde podemos fortalecer lo hacia adelanto, donde podemos mejorar, es simple, lo que funciona hay que mantenerlo lo que no funciona hay que quitarlo y donde podamos innovar para mejorar hay que hacerlo".