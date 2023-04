Murillo Karam, de nuevo al hospital; va a Cardiología

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En el transcurso de la tarde de este domingo, Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue trasladado del Reclusorio Norte al Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", señalaron fuentes consultadas.

"Entre las 17 y 18 horas fue trasladado a un hospital... sabemos que se puso mal, pero no nos ha quedo claro qué fue lo que se complicó, pues tiene diversos padecimientos", manifestaron.

El 17 de marzo la defensa del ex funcionario, relacionado al caso Ayotzinapa, señaló que fue trasladado del Reclusorio Norte a la Torre Médica del Penal de Tepepan para su valoración, luego que había presentado un cuadro de presión arterial alta (Hipertensión) de 190/112 mm Hg o superior.

En esa ocasión la defensa legal, encabezada por Javier López García, reiteró su preocupación ante el visible deterioro que ha sufrido la salud de Murillo Karam y solicitaron a las autoridades médicas y penitenciarias que fuera llevado a un hospital para que se le brindara la atención necesaria tal y como lo habían recomendado los médicos tratantes del Hospital General de Xoco.

Así como del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", donde fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado 19 de octubre del 2022.

"Desde su detención, la defensa y su familia hemos advertido sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas al licenciado Murillo Karam", refirió la defensa.

Calificaron como preocupante que pueda darse un evento vascular cerebral y no pueda atenderse oportunamente en el centro de reclusión, y con esto, se aumente el riesgo de un daño permanente o fatal.

"Por ello consideramos desde el primer momento que la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada", enfatizaron.