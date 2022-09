Murillo Karam se queda en la cárcel juez determina prisión preventiva

A-AA+

Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces PGR, fue vinculado a proceso por tres delitos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa. Un juez determinó que el ex funcionario debe seguir el proceso en prisión.

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta autoría material en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia.

Al exponer sus conclusiones, tras escuchar a las partes, el juzgador determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para determinar que Murillo Karam fue responsable directo de la investigación del caso en conjunto con su subordinado Tomás Zerón de Lucio, que tuvo conocimiento de los actos tortura contra cuatro detenidos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de la excarcelación de Agustín García para una diligencia ilegal.

Así como la violación del lugar donde fueron encontrados los indicios. De esta manera Murillo permanecerá en el Reclusorio Norte, y no seguirá el proceso en su casa.