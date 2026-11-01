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Música y color en desfile

Fantásticos personajes como catrinas se pudieron apreciar

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Música y color en desfile
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      Ciudad de México.- Comparsas de catrinas, bandas de música y carros alegóricos llenaron de color el Paseo de la Reforma durante el décimo Desfile del Día de Muertos.

      Los asistentes —un millón 600 mil personas según el reporte del Gobierno capitalino— buscaban un lugar para apreciar el recorrido y tomar fotografías.

      Algunos optaron por maquillarse en casa, otros compraron paquetes de piedras brillantes para complementar sus caracterizaciones y hubo quienes aprovecharon los servicios de maquillistas que se instalaron.

      "Queríamos venir a conocer cómo se vive el Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, porque es una tradición muy bonita y diferente a como la celebramos en otros lugares", comentaron Alexa y Julieta, provenientes de Toluca, Estado de México

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      Con maquillaje rosa, Sandra llegó acompañada de su hija de un año; llegaron desde temprano para conseguir un buen lugar y poder disfrutar del recorrido.

      A través de los 12 carros alegóricos que desfilaron se hicieron homenajes a figuras como la bailarina, escritora y coreógrafa Nellie Campobello, el escritor Juan Rulfo, el cantautor Juan Gabriel y el cineasta Emilio "El Indio" Fernández.

      El recorrido también recuperó expresiones culturales de distintas regiones.  Desde Campeche llegó Pomuch: Memoria Viva, mientras que Michoacán estuvo representado por Cantares de mi lago, una propuesta del Taller El Volador, la Comparsa de Santa Fe de la Laguna y la banda de viento La Pesquera.

      A estas se sumaron la Danza de Tecuanes Azules, de San Juan Ixhuatepec; las comparsas de catrinas regionales y los Apaches y Costeños de Tonatico, entre otras agrupaciones con sus distintas formas de celebrar la muerte.

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