Muy grave, si no se acató en Pemex orden de jubilar a Deschamps: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería "muy grave" si no se acató en Petróleos Mexicanos (Pemex) la orden que dio de ya jubilar a Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que para él fue una inmoralidad y una burla que, con base en el contrato colectivo de trabajo, Romero Deschamps disfrutara de vacaciones hasta 2024.

En Palacio Nacional, el mandatario informó que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a que acuda a la mañanera del próximo lunes para explicar sobre el caso.

"Ya está jubilado (Carlos Romero Deschamps), ese es el informe que tengo. Vamos a que informemos sobre esto, porque sería muy grave que no se cumpliera con una instrucción en Pemex", dijo el presidente.

"Yo tengo noticias de que ya se jubiló, y al principio cuando ustedes hicieron esa denuncia, yo no sabía y me pareció una inmoralidad, independientemente del contrato colectivo, de la cuestión laboral, imagínense, un dirigente que está por décadas como representante de los trabajadores petroleros, se retira y antes de jubilarse pretende recibir vacaciones que supuestamente las fue acumulando y que le alcanza o le alcanza hasta para llegar hasta el 2024 de vacaciones, pues es una burla para todos y una inmoralidad", explicó.

"Entonces di instrucciones para que eso se evitara y ahora me dices de que no está en firme, lo vamos a aclarar", comentó.