Mya Naomi fue apuñalada 47 veces por su novio; él está libre

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Mya Naomi fue víctima de intento de feminicidio por parte de su novio, ambos de 17 años, quien la apuñaló 47 veces en la cabeza, cuello, tórax, espalda, brazos y manos. Sin embargo, el joven continuará su proceso penal en libertad por ser menor de edad, de acuerdo con lo dictaminado por un juez de control en Camargo, Chihuahua.

Lo anterior fue denunciado por la colectiva Las Brujas del Mar a través de redes sociales, donde compartieron fotografías de las lesiones que sufrió Mya.

"Su agresor sigue en libertad porque las autoridades no creen conveniente que se enfrente a la justicia por el intento de feminicidio que perpetró ya que tiene 17 años. ¿Si un adolescente intenta matar a su novia queda exonerado así nada más? cuestionó la colectiva.

Además exigieron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a la Fiscalía General del Estado que haya justicia para Mya ante la situación que calificaron como inaceptable y una burla.

"Gracias a Dios vivo para contarlo"

La joven víctima narró en su cuenta de Facebook lo que tuvo que sufrir luego de la agresión de Érick "N".

"Recibí 47 puñaladas alrededor de mi cuello, espalda, cabeza, manos, pecho y brazos. Una de ellas perforó mi pulmón derecho causando que se llenara de sangre a lo que tuvieron que colocarme una sonda para poder drenarlo y otra para poder respirar.

"También una del cuello atravesó mi tráquea por lo cual no pude comer ni tomar ningún líquido hasta que sanara por completo", escribió la joven.

Después continúa su publicación señalando que debido a la pérdida de sangre que sufrió fue necesario realizarle tres transfusiones.

"En ese momento yo tenía 3 factores de muerte. Gracias a dios hoy vivo para contarlo".

Por último, hizo un llamado a que si alguien de los que lean su publicación es víctima de algún tipo de violencia lo platique y pida ayuda.

"No te quedes callad@ para que no sufras lo mismo que yo", concluye.

De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió el 12 de octubre de 2022 en Camargo, Chihuahua, y las intenciones de Erick "D" eran quitarle la vida a Mya. Tras el ataque, la dejó abandonada en un lote baldío.

Al principio Érick fue acusado de homicidio en grado de tentativa, sin embargo, después el delito se reformuló a lesiones graves y violencia intrafamiliar.

El pasado 13 de enero acudió a una audiencia en Camargo, donde fueron revisadas las medidas cautelares y fue puesto en libertad por orden de las autoridades, con lo que seguirá su proceso en libertad. Una nueva audiencia se realizará el próximo 27 de enero