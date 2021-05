Nace Frente en Defensa de la Constitución: Muñoz Ledo

Este martes será el arranque formal del Frente Amplio en Defensa de la Constitución, confirmó el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien anunció que el objetivo es defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los órganos autónomos y al Estado mexicano en su conjunto ante los embates del Ejecutivo, que ha sometido y humillado al Poder Legislativo y busca la sumisión del Poder Judicial, lo que "está a punto de consumarse".

El legislador de Morena denunció que "el Ejecutivo denosta a los magistrados y a las instituciones que no les son sumisos, obedientes o abyectos (...) eso es indigno de un jefe de Estado".

Aseguró que la Constitución Política "está siendo cínicamente violada por el Ejecutivo, y eso es lo que nos convoca" a la formación de este nuevo Frente. "No recuerdo en el pasado del país una violación tan flagrante por parte del Ejecutivo de la Constitución del país. Es un hecho insólito, es un hecho atrabiliario y una mancha en la historia del país, por no llamarle lacra".

Muñoz Ledo recordó que le ha pedido al ministro (Arturo) Zaldívar desde hace semanas que diga que no quiere reelegirse, "tan simple como eso, muerto el perro, se acabó la rabia", enfatizó.

Dijo que la actitud presidencial presenta injustamente al presidente de la Corte como un menguado, como un presidente a modo y también injuria a todos los ministros de la Corte porque los declara incapaces de ser electos para presidentes de la SCJN. "No sé si (el presidente Andrés Manuel López Obrador) los ha presionado, pero los ha puesto al borde del precipicio de su conciencia".

El experimentado diputado federal detalló que el Frente Amplio en Defensa de la Constitución se formalizará este martes en un "Encuentro por la República", que se realizará en un restaurante de la Ciudad de México y en el que participará junto con compañeros de lucha como la senadora Ifigenia Martínez. También había sido invitado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien declinó asistir, lo que a decir de Muñoz Ledo, no deslegitima la constitución del Frente.