"Nació muerta" idea de Defensoría del Pueblo: Álvarez Icaza

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- El senador del Grupo Plural y ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que la iniciativa de reforma para desaparecer a la CNDH y crear una "defensoría del pueblo" como lo propone Rosario Piedra Ibarra, "nació muerta" porque sólo es una estrategia de simulación de la 4T.

En entrevista el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que "las cosas se toman de quien vienen y la señora Piedra encabeza la gestión, probablemente, más mediocre de la CNDH, una gestión profundamente simuladora y una gestión que ha puesto la autonomía e independencia a los pies del presidente".

Argumentó que la gestión de Piedra al frente de la CNDH, está lejos de proteger a las víctimas y de generar una condición de defensa de los derechos humanos.

"Creo que es parte de una estrategia de simulación, no basta cambiarle los nombres a las instituciones para que estas funcionen. Ella no es merecedora de la confianza por el desempeño que hoy tiene la CNDH", apuntó.

"Yo por supuesto puedo ver bien el cambio de nombre, pero una propuesta viniendo de ella, de su gestión no la voy a acompañar. Y si quiere que la CNDH funcione, que proteja a las víctimas, no que cambie los nombres", agregó.

Álvarez Icaza, indicó que "difícilmente tiene cartas credenciales para pedir el apoyo por una reforma, yo creo que esa propuesta de reforma nació muerta".

Cabe recordar que el pasado martes el Senado recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una iniciativa de ley para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

La reforma propone reformar el artículo 102 de la Constitución Política y varios artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de conciliarlos con el artículo 1º de la Ley Suprema para crear esta Defensoría en sustitución de la CNDH.