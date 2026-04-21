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"Naciones Unidas debe replantear su función"

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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"Naciones Unidas debe replantear su función"

Ciudad de México.- Ante los conflictos que hay en diversas partes del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Organización de las Naciones Unidas ha perdido fuerza, por lo que manifestó que el organismo tiene que replantearse para cumplir con su función como constructora de paz.

En medio del proceso del próximo relevo en la Secretaría General de la ONU, la Jefa del Ejecutivo federal señaló que en el organismo mundial debe haber una visión de austeridad donde haya una reducción de gastos innecesarios.

"Es cierto, tiene que fortalecerse Naciones Unidas. Ahora viene la decisión de quién va a dirigir Naciones Unidas. Y en esa visión tiene que haber un replanteamiento. Porque también es cierto, lo dijo el presidente Trump, y nosotros estamos de acuerdo: tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas.

"Lo hemos dicho aquí: Naciones Unidas ha perdido fuerza, pues hoy los conflictos que existen y uno se pregunta: ´¿y dónde están Naciones Unidas?´".

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En marzo pasado, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantendrá su respaldo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, después de que el gobierno chileno retirará su apoyo a la exmandataria.

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