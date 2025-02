Nada extraño, en vuelo de avión por espacio aéreo internacional: Sheinbaum

Luego que ayer lunes una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló aguas internacionales a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que este hecho tenga que ver con los acuerdos que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la suspensión temporal de aranceles a nuestro país.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la mandataria federal manifestó que "no es algo extraño" que un avión vuele por espacio aéreo internacional.

"Es un avión que vuela sobre espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional, no es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional", dijo.

"¿Esto no tendría que ver con los acuerdos con el presidente Trump?", se le insistió.

"No, no, no, nada que ver, nada que ver", respondió.

Ayer lunes por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló aguas internacionales a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En redes sociales la dependencia refirió que a las 13:41 horas, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) que detectó un vuelo a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales.

El avión que sobrevoló aguas internacionales es un Boeing RC-135V Rivet Joint, un modelo de aeronave de reconocimiento fabricado por la compañía estadounidense Boeing. Este avión, basado en el Boeing C-135 Stratolifter, es operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

- ¿Qué son las aguas internacionales?

De acuerdo con la ACNUR, las aguas internacionales son las que no están incluidas dentro de la zona económica exclusiva, mar territorial o aguas interiores de un estado o archipiélago. Se denominan también alta mar.

No se controlan por ningún estado y existe libertad para navegar, pescar, sobrevolar o realizar investigaciones científicas, entre otras actividades.

- ¿Cuáles son las características de las aguas internacionales?

Todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial que no podrá ser superior a 12 millas.

La zona económica exclusiva es la situada más allá del mar territorial y el estado ribereño tiene soberanía para la explotación y jurisdicción sobre esta zona. No puede exceder de más de 200 millas marinas.

La plataforma continental comprende el lecho y el subsuelo de la zona del mar que se extiende más allá del mar territorial, se extiende durante 200 millas marinas.

El alta mar se considera patrimonio común de la humanidad y está abierta a todos los estados, tanto ribereños como sin litoral. La libertad del alta mar incluye los siguientes aspectos (artículo 87 de la Convención de NU):

La libertad de navegación.

La libertad de sobrevuelo.

La libertad de tender cables y tuberías submarinas.

La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones.

La libertad de pesca.

La libertad de investigación científica.

Las libertades que hemos mencionado se ejercerán según las normas de la Convención y respetando los intereses de otros estados.