"Nada pude hacer por salvar a mi perro", dueña de can lanzado a cazo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Justicia para su perro muerto pide la señora Lucía Martínez, dueña de Scooby, el can que fue lanzado por un hombre al cazo con aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecámac.

"Yo pido que se haga mucha justicia, que bueno que lo agarraron, le pido mucho a Dios que se haga mucha justicia por un perrito inocente que no tuvo la culpa" dijo.

Entrevistada afuera de su vivienda localizada en la esquina de las calles Cerrada Huayacalco y 12 de diciembre, en la colonia San Pablo, muy cerca de la carnicería, la señora externó su tristeza.

"Ese día mandé a mi hijo a la carnicería para que comprara carne para almorzar y lo siguió nuestro perrito, al poco tiempo regresó mi hijo llorando diciéndome que habían matado a Scooby" explicó.

El mediodía del domingo 28 de mayo en la carnicería Chuky ubicada en la calle Benito Juárez, Sergio "N" ingresó al negocio para amenazar al dueño, cuando salió agarró a Scooby y lo lanzó al cazo hirviendo.

Escuché un grito y lo vi: niño narra como vio morir a Scooby en el cazo con aceite hirviendo

"Escuché un grito y lo vi, nada pude hacer por salvar a mi perro, me regresé a mi casa a decirle a mi mamá", comentó Roberto de 11 años de edad.

"Yo creo que ese señor está loco, no sé por qué lo hizo, si ese perro era inocente, extraño mucho a mi perro, extraño mucho a Scooby", comentó.

Así detuvieron a Sergio "N", sujeto que lanzó a Scooby al cazo

La tarde de este martes la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con sus homólogos mexiquenses, detuvieron al presunto responsable de arrojar al perro al cazo, fue identificado como Sergio "N", quien se escondió en un domicilio de Coyoacán.

El detenido fue llevado primero al ministerio público de la 50 agencia investigadora y posteriormente a la Fiscalía de Justicia de Ecatepec "Palmas" en el Estado de México, para finalmente ser llevado al penal de Chiconautla.

La fundación "Peludos desamparados" se hizo cargo del cadáver del can y planeaban trasladarlo a la Fiscalía de Justicia de Toluca para que le practicaran la necropsia de ley.

"Vamos a apoyar a la familia de Scooby para que interpongan su denuncia", dijeron integrantes de la fundación.

La señora Lucía Martínez espera recuperar el cuerpo de Scooby para poder enterrarlo, "Ojalá y me puedan entregar a mi Scooby para poder enterrarlo, era un buen perro, lo vamos a extrañar", finalizó.