Nadie se ha quedado sin atención médica ante Covid: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Ciudad de México ha sido una de las ciudades que más difícilmente ha recibido la pandemia de Covid-19, pero que ante la coordinación interinstitucional han enfrentado la emergencia sanitaria sin que nadie se quede sin atención médica.

Durante el Simposio Internacional "La Regulación Sanitaria en un Mundo Post Covid-19" y en el marco de los 20 años de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la mandataria capitalina dijo que ante la pandemia se debe reflexionar temas como un marco integral para las personas que les afectó más el Covid-19-mayores de 60 años y comorbilidades- por lo que se debe ver a la salud también como un tema de prevención.

"Todos sabemos a la población a la que afectó de mayor manera el Covid y cómo la salud no puede verse solamente desde la perspectiva de la atención, sino fundamentalmente desde la prevención; y cómo, desde la alimentación y una vida saludable en general –particularmente en las grandes urbes– debemos de visualizar la salud de una manera distinta.

Y los marcos regulatorios y, particularmente las agencias regulatorias, no solamente deberían orientarse exclusivamente al tema de los medicamentos y todo lo que se refiere a ello, sino también a todo el marco que tiene que ver con la prevención de la salud y a una vida más saludable, particularmente en las grandes urbes".

Respecto a Cofepris, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, quienes se encontraban presentes en el evento.

"En esta visión de la Cofepris alejada de los grandes intereses y realmente vinculada a la gente. Esta es la única manera en que las agencias reguladoras tienen un futuro sostenible, en donde se alejan de una visión mercantilista, una visión de los grandes monopolios y se acercan, sobre todo, a una visión de Salud como derecho y de Salud de una manera honesta".

Por su lado, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, consideró que para el tema de la prevención de la salud es necesaria la regulación de la publicidad para el tabaco así como cigarros electrónicos, bebidas alcohólicas y posiblemente próximamente de productos regulados como estupefacientes como la cannabis.

"No tenemos dudas de que nuestro interés es atender y proteger el interés público en salud. (...) Hoy tenemos que tener muy claro que la misión es explícitamente en defensa de lo público no de intereses particulares o de grupo que a lo largo de los 20 años recientes (en Cofepris) habían tenido un lugar preponderante en los autos que ejercía la autoridad sanitaria".

Durante la inauguración del Simposio Internacional "La Regulación Sanitaria en un Mundo Post Covid-19" también estuvo presente el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en México, Cristian Roberto Morales Fuhrimann; y el Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Jarbas Barbosa da Silva Jr.