Nahle rechaza pago doble por construcción de Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), rechazó este jueves que se haya pagado doble por la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, como señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Tercera Cuenta Pública 2021.

En breve reunión con medios tras la ceremonia del aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, la secretaria señaló que son 115 millones de pesos que se solventarán.

"La Auditoría Superior de la Federación encontró que se pagó dos veces más por la refinería, ¿qué dice usted frente a estas observaciones?", se le preguntó.

"No es cierto. La Auditoria Superior de la Federación nos observó 115 millones, que equivale al .007% de lo que se ejerció en 2021, y tenemos 30 días para solventar dichas observaciones. Cada año nos ha hecho observaciones, el 1%, el 2%, este año fue, el 2021 fue el .007. Son 115 millones que se van solventar todas la observaciones, no hay ningún problema y no se pagó nada doble", dijo.

-¿Cuánto finalmente costó la refinería?, se le siguió cuestionando en el Patio de Honor.

"Se los vamos a dar a conocer el 1 de julio", respondió.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, Rocío Nahle reiteró que el próximo 1 de julio la refinará de Dos Bocas producirá la primera carga de combustible.