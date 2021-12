Narco mexicano usa redes sociales para traficar, advierte la DEA

Narcotraficantes mexicanos están haciendo uso de las redes sociales para comercializar en Estados Unidos drogas con fentanilo y pastillas de prescripción falsas, advirtió hoy la Administración de Fármacos y Alimentos (DEA).

En un comunicado, la DEA dijo haber detectado un vínculo directo entre las muertes por sobredosis con fentanilo en Estados Unidos y las redes criminales de las drogas en México.

"Estos grupos están aprovechando las plataformas de las redes sociales para hacer llegar a los hogares estadounidenses drogas con fentanilo y pastillas falsas con receta médica con un solo clic en un teléfono inteligente", señala el comunicado.

En una conferencia de prensa, Anne Milgram, administradora de la DEA, anunció los resultados de un operativo de seguridad pública realizado entre el 29 de septiembre y el 14 de diciembre de este año, enfocado en "las redes criminales de drogas que están aprovechando el anonimato y la accesibilidad de las aplicaciones de las redes sociales para introducir drogas mortales en las comunidades estadounidenses".

Milgram reveló que la agencia confiscó más de 6 mil 803 kilos de fentanilo sólo este año, cantidad suficiente, señaló, para matar a cada estadounidense. También se confiscaron más de 20 millones de píldoras falsas, elaboradas para parecer fármacos como Xanax, Adderall y Oxycontin. Según la funcionaria, las píldoras son elaboradas en México por cárteles de la droga que utilizan químicos de China.

El fentanilo confiscado estuvo directamente implicado en al menos 46 sobredosis y 39 muertes por sobredosis, según el comunicado de la DEA. Al menos en 76 casos, los narcotraficantes usaron aplicaciones de redes sociales, incluyendo Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok y YouTube; 32 casos fueron relacionados con importantes redes mexicanas de tráfico de drogas que están produciendo y distribuyendo cantidades masivas de fentanilo.

Estos grupos criminales, explicó Migram, "están aprovechando la herramienta perfecta para entregar la droga: las aplicaciones de medios sociales que están disponibles en cada teléfono inteligente en Estados Unidos". Con ello, están llegando además a todos los grupos de edad: "Un adolescente ordenando una píldora en línea; un estudiante universitario que prueba la píldora que le da un amigo; un vecino mayor que busca un fármaco en línea". Y las empresas que controlan a las redes sociales, lamentó, no están haciendo lo suficiente para bloquear los anuncios de píldoras falsas. "La facilidad con la que los traficantes pueden operar en las redes sociales y otras apps populares de los teléfonos inteligentes está impulsando la epidemia de sobredosis sin precedentes que vive nuestro país".

En el comunicado, la DEA recordó que en septiembre emitió su primera Alerta de Seguridad Pública en seis años para advertir a la gente sobre el alarmante incremento en la disponibilidad y letalidad de las píldoras de prescripción falsas en Estados Unidos, que suelen contener dosis mortales de fentanilo.

Según la institución, cuatro de cada 10 píldoras falsas de prescripción sometidas a prueba contienen por lo menos dos miligramos de fentanilo, una dosis letal.

En ese contexto, la DEA lanzó la campaña One Pill Can Kill (Una píldora puede matar) para informar a los estadounidenses sobre el peligro que representan las píldoras de prescripción y subraya que los únicos medicamentos de prescripción seguros son los que recetan los profesionales médicos. "Esta temporada de fiestas, cada padre de familia, familiar y amigo debería tomarse unos minutos para compartir un mensaje sencillo: Una Píldora Puede Matar. Sepan que la DEA sigue trabajando sin descanso en nuestro compromiso de acabar con las redes criminales que amenazan la seguridad y salud de los estadounidenses".

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más de 100 mil personas murieron por sobredosis de droga en Estados Unidos el último año; de esa cifra, en 75 mil casos hubo opioides -principalmente el fentanilo- involucrados.