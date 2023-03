“Narco no controla regiones del país”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso el señalamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que el narcotráfico controla partes del territorio mexicano.

“Es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto.

“Estamos analizando lo de Chihuahua, si dominara el narco no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en los asesinatos de los sacerdotes. No hay un lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que esas declaraciones de Blinken fueron por presión de legisladores republicanos por la campaña electoral anticipada que hay en ese país.

Señaló que se debe reconocer que cuando le preguntan a Blinken si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcos mexicanos dijeron que no, pero esa parte la prensa no la destaca.

Aseguró que no hay fracturas con Estados Unidos por el tema de las inversiones de las empresas de ese país; luego de que Blinken expresara su preocupación por el trato del gobierno mexicano de la empresa Vulcan, señalada de cometer un ecocidio en Quintana Roo.

Por otra parte, el presidente negó que hacer un pacto con el crimen organizado para detener la violencia en el país, sea una estrategia que se pueda implementar en México, como lo hizo el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y lo propuso ayer el embajador de ese país, Moisés Ninco Daza.

“El presidente Petro es un gran presidente, compañero y amigo, llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas y él lo sabe. No se pueden extrapolar experiencias, nosotros tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros con Estados Unidos, es un asunto de geopolítica”, señaló en conferencia de prensa.

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, dijo que no hay otra opción más que dialogar con los cárteles de narcotráfico para lograr disminuir a violencia, y se lo propuso al gobierno mexicano, al referir que en su país se ha pactado con más de 10 organizaciones criminales.