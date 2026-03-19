Narconómina del CJNG se entrega a la FGR

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó la narconómina hallada por El Universal en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, a la carpeta de investigación que se inició tras el operativo militar en el que fue abatido el capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" o "El Señor de los Gallos", extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en febrero.

Mediante el oficio FED/FEMDO/FEIDCS/CGB/0-0-00451/2026, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (FEIDCS), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó a El Universal la documentación señalada, derivado de la información publicada sobre los pagos que el grupo criminal realizaba a las policías de Jalisco y Chiapas; la distribución de su armamento, sus gastos en hackers y en base social, así como su estrategia para controlar el corredor de la Sierra-Costa michoacana.

En respuesta, El Universal entregó los documentos contables requeridos realizados a mano y de manera digital, cartas, sobres y un mapa táctico en las oficinas de la FEIDCS.

Luego de la acción militar, la FEMDO, a través de su Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, abrió la carpeta FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/00004-51/2026, la cual se encuentra en curso y con rumbo incierto. Ello, porque la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos admitió que no realizó el aseguramiento inmediato de la zona del operativo y que ésta se "contaminó" y "alteró" debido a que "diversas personas ingresaron" sin autorización de autoridad facultada para ello a las cabañas del fraccionamiento Tapalpa Country Club y al complejo Cabañas la Loma, donde se resguardaba el capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes.

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"En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí", indicó.

La narconómina improvisada evidenció la estructura operativa, el esquema de sobornos a corporaciones policiacas de Jalisco y Chiapas y las ganancias que obtenía "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" y sus principales colaboradores, por sus actividades delictivas a nivel local.