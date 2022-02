Nayarit y Tlaxcala, los primeros estados donde se centralizará el sistema de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Nayarit y Tlaxcala serán los primeros estados donde la federación se encargará del Sistema de Salud y se cumpla el compromiso de gratuidad de los servicios médicos y medicinas.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la 23 Zona Militar, acompañado por la gobernadora Lorena Cuéllar, el titular del Ejecutivo dijo que este viernes se firmará el convenio para la federalización de la salud con el gobierno de Tlaxcala.

"Vamos a firmar un convenio de colaboración en materia de salud entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala para que no falten los médicos, los especialista, que estén en buen estado los hospitales, las unidades médicas, los equipos, las medicinas. Todo ello en el marco del artículo 4 de la constitución".

El mandatario dijo que materia presupuestal no habrá límite.

"No habrá límite de presupuesto todo lo que se necesite, ese es el acuerdo", destacó.