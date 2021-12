Necesaria, norma espejo contra "ley Zapata" de Estados Unidos: SRE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que se requiere una ley espejo en México a la llamada "Ley Zapata" impulsada por el gobierno de Estados Unidos para llevar ante tribunales de ese país a criminales que atenten contra agentes o funcionarios estadounidenses en nuestro país.

En el marco de una reunión con la Comisión de Relaciones para América del Norte del Senado, también confirmó que el gobierno mexicano ya autorizó la renovación de visas para agentes de la DEA, sin que ello signifique que operaran más elementos de esa agencia en nuestro país y se acordó que "un grupo de enviados" de México haga lo propio en Estados Unidos con el tráfico de armas.

Cuestionado por la senadora del PAN, Lilly Téllez, sobre la Ley Zapata que dijo compara a los cárteles mexicanos con terroristas y si la Cancillería sabía que se firmaría el mismo día de la Cumbre de Líderes de América del Norte a la que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, dijo que le han dado seguimiento, pero el tema "no está en nuestro control".

"Le hemos dado seguimiento, no está en nuestro control y no está relacionado con la Cumbre que se haya firmado en ese día", apuntó Velasco quien aseguró que "no es una ley dirigida a México".

Rechazó que la "Ley Zapata" tenga que ver con los cárteles mexicanos y su nominación con grupos terroristas por parte de Estados Unidos. "Está ley no tiene ese carácter, no es una ley dirigida a México sino de aplicación general y no tiene como destinatario a México".

Sin embargo, recordó que dio origen a la "Ley Zapata" fue el asesinato de dos agentes estadounidenses en México con armas de origen estadounidense y que fueron parte del operativo "Rápido y Furioso".

El funcionario de la cancillería mexicana, indicó que el gobierno mexicano está dando puntual seguimiento a esta ley, a su proceso y a la firma "y no lo vemos como una critica a México, como una no bienvenida, sino elementos para defender a sus agentes en el extranjero".

Adelantó que el gobierno mexicano podría impulsar una "ley espejo" frente a este marco legal estadounidense, es decir una actualización a nuestro marco legal, para una aplicación similar que proteja a los agentes o funcionarios mexicanos que operan o trabajan en Estados Unidos.

Respecto a la presencia de agentes de la DEA en México y las visas que se estarían otorgando, informó que nuestro gobierno planteó la presencia de un "grupo de enviados" de México para dar seguimiento al tema del tráfico de armas en Estados Unidos.

Velasco Álvarez calificó este acuerdo de histórico, pues estos enviados van a tener un papel muy importante en una prioridad de México, que es la de detener el tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país.

"Este es un acuerdo histórico... México va a enviar a Estados Unidos un grupo que se va a dedicar a facilitar el intercambio de información y a dar seguimiento a investigaciones, así como a apoyar la persecución y extradición de personas involucradas en el tráfico de armas y delitos relacionados".

El funcionario precisó que la internación de agentes mexicanos en Estados Unidos se dio a cambio de otorgar visas a agentes de la DEA para que ingresen a territorio mexicano.

"Nosotros planteamos que un grupo de enviados de México contra el tráfico de armas pudiera también estar en Estados Unidos y haciendo intercambio de información y enfocándose en este tema y como Estados Unidos aceptó estos enviados de México pues también nosotros hemos tenido flexibilidad en el tema de las visas de la DEA, que no quiere decir que estén llegando más elementos a México, son personas que están sustituyendo a elementos que ya estaban en nuestro país".

Roberto Velasco, dijo que ello bajo la visión de que se tiene que ver al crimen organizado como un modelo de negocios donde el trasiego de drogas es de sur a norte, pero el tráfico de armas y dinero es de norte a sur.