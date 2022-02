"Necesario modificar estrategia para enfrentar inseguridad", reconoce Monreal

Ante representantes de la iniciativa privada, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que en muchos estados del país la inseguridad se ha desbordado, por lo que "es una asignatura que debemos atender".

Al sostener un encuentro con el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), anunció que se prepara una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal para solicitarles cambios en la estrategia aplicada a lo largo de este sexenio para hacer frente a la violencia y el crimen organizado.

"Hemos revisado la estrategia de la Guardia Nacional, y en este periodo vamos a conversar con el Gabinete de Seguridad y sugerir de buena fe modificaciones a la estrategia para que podamos dar una mejor lucha y coordinada contra la delincuencia organizada", advirtió.

El coordinador parlamentario de Morena consideró que para reducir los índices de violencia en el país, es necesario aminorar su relación con los grupos criminales y el tráfico de armas desde Estados Unidos. En este sentido, enfatizó que "en el Senado se reconoce el esfuerzo del Gobierno federal para lograr cambios concretos desde el país vecino".

En la Cámara de Senadores, agregó, "se dará seguimiento a este aspecto de nuestra política exterior, y con ese objetivo continuaremos promoviendo el diálogo de alto nivel" con autoridades estadounidenses.

Recordó que entre las principales preocupaciones del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado está garantizar la seguridad pública y recuperar la paz, toda vez que son los principales reclamos de las y los ciudadanos, además de la salud, especialmente tras los efectos provocados por la pandemia.

Por otra parte, detalló que para enfrentar pandemias y epidemias de carácter grave, existen nueve iniciativas para reformar la Ley General de Salud, que deberán ser analizadas por las comisiones pertinentes y discutidas por el Pleno. Además, hay propuestas para ofrecer a las familias incentivos fiscales relacionados con sus gastos de salud.

Otro tema pendiente asociado con la sanidad pública -añadió-, es la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que no ha logrado acuerdos entre las colegisladoras.

Ricardo Monreal puntualizó que en la Cámara de Senadores insistirán en el diálogo y la deliberación, que son la esencia misma del parlamento, para aprobar estos proyectos.

Resaltó que en los últimos tres años y medio de trabajo legislativo, la conciliación, el diálogo y la negociación han sido fundamentales para alcanzar las mayorías que se requerían para diseñar el marco jurídico que nos ha permitido avanzar en la transformación del país.

El presidente de la Jucopo reconoció que en el nuevo periodo ordinario, las reformas constitucionales representarán un mayor reto de conciliación para su aprobación, pues requieren de mayoría calificada, así como del aval de más de la mitad de los congresos locales, "y para ello necesitamos a la oposición, pues sin ella no podrían prosperar las iniciativas".

Por ello, enfatizó ante los directivos de la Concamin, "no me he cansado de repetir que hay que actuar con prudencia, con inteligencia y con respeto" a todas las fuerzas políticas.

Ricardo Monreal escuchó las opiniones, inquietudes y propuestas de los presidentes de las cámaras industriales, a fin de enriquecer la agenda legislativa que se desahogará en este periodo de sesiones.

Explicó que la reforma eléctrica, que ya se debate en la Cámara de Diputados, busca recuperar la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad del sector eléctrico, "objetivo con el que concuerdo, pero para aprobarla deberemos realizarle modificaciones".

Confió en que el Parlamento Abierto que se organizó para escuchar los puntos de vista de los diversos sectores involucrados, logrará generar acuerdos para una eventual aprobación del proyecto en ambas cámaras del Congreso.

El líder de Morena en el Senado destacó además que está prevista una reforma electoral que "pretende incluir la austeridad en el funcionamiento de nuestra democracia, adoptar el voto electrónico y garantizar la neutralidad"; así como una iniciativa para incorporar a la Guardia Nacional en la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que a estas propuestas que ya se anunciaron, también se suman, entre otros, los proyectos para crear el Sistema Nacional de Cuidados y establecer mecanismos de rendición de cuentas para los organismos autónomos. Todas ellas, dijo Monreal Ávila, serán discutidas en este periodo ordinario de sesiones.

Resaltó que también preocupa la inflación que afecta al mundo entero, pero que "nos ha pegado de manera determinante y requerimos controlar, a fin de preservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas".