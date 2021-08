Necesario, modificar libros de texto para una educación humanista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario modificar los libros de texto gratuitos para que haya una educación humanista.

"Hay que pensar en modificar, en reformar, los contenido de los libros de texto para que haya una educación humanista, con visión histórica, cultural, desde luego queremos eminencias en física, en química, en matemáticas, pero que el tronco sea el humanismo".

Al encabezar una supervisión de los programas del Bienestar acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) y del gobernador electo Víctor Castro (MORENA) recordó que ya se publicó la "Cartilla Moral" que son preceptos con la idea de que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad no es obtener bienes materiales, ni títulos, ni fama, la felicidad es bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo.

El Presidente adelantó que la próxima semana suscribirá un convenio con la Fundación Teletón para que niñas y niños con discapacidad reciban terapia física y rehabilitación.

"La semana próxima vamos a dar a conocer un programa especial para niñas y niños con discapacidad, se va a ampliar el programa, ya no solo cuantitativamente porque se está entregando apoyo a un millón de niñas y niños con discapacidad (...) pero ahora estamos haciendo unos convenios con Centros de Rehabilitación que hay en el país, porque ayuda la beca para que las niñas, niños con discapacidad tengan lo básico, pero no se avanza en todo lo que tiene que ver con terapias, para rehabilitar".

El Mandatario federal dijo que la Pensión para Niñas y Niños con discapacidad ayuda, sin embargo también se requiere que los menores reciban terapia física y rehabilitación para evitar que las discapacidades leves se conviertan en discapacidades graves por falta de atención.

El pasado miércoles el presidente López Obrador se reunió en privado en Palacio Nacional con Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón para definir el convenio.

