Necesario que bajen tasas de interés para que gente pida créditos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es necesario que el Banco de México (Banxico) baje aún más las tasas de interés para que los ciudadanos soliciten créditos, y aseguró que no se trata de culpar a nadie pues se atraviesa una "circunstancia especial", en referencia a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el mandatario coincidió con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), quien respondió ayer a las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, respecto a que las instituciones financieras no están dando el crédito suficiente y que no emplean las líneas disponibles por parte del Banco de México.

"Vamos saliendo, y si tiene razón el representante de los bancos (Luis Niño de Rivera) estamos en una situación de crisis. Muchos no quieren endeudarse, están actuando con mucha prudencia, tanto los ciudadanos como los empresarios, y pues no dejan de estar todavía altas las tasas de interés.

"Las está bajando el Banco de México, pero tienen que bajar más todavía para que la gente solicite los créditos, y que también haya promoción para entregar los créditos de parte de la banca. No se trata de culpar a nadie, es una circunstancia especial y yo espero que pronto haya una recuperación plena en la economía", dijo.

Ayer jueves Luis Niño de Rivera aseguró que la banca sí está prestando, pero el que las personas y las empresas decidan no tomar crédito es una señal de prudencia.

"Tenemos que manejar la crisis con inteligencia y cuidado, por consiguiente no es un tema de justicia sino de manejo prudente del crédito que representa riesgos muy relevantes en estos momentos económicos", dijo el directivo.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que este jueves el peso se apreció en relación al dólar porque estuvo en 21 pesos y hace unas semanas estuvo en 25 pesos.