Crítica del PAN a la iniciativa de Morena sobre nepotismo electoral

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado calificó de "simulación" la iniciativa que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena para prohibir el nepotismo electoral, al señalar que es una reforma para simular y que queda corta, por lo que propuso que se ponga sobre la mesa una reforma electoral integral, que incluya corregir la sobrerrepresentación que beneficia al partido en el poder.

En conferencia de prensa en el Senado, el coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que la propuesta oficial no incluye al Poder Judicial, "donde hay mucho nepotismo", a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), ni al Poder Ejecutivo y se hace de la vista gorda frente al "nepotismo cruzado".

"No se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de Gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte. Ese tipo de situaciones no la regula, entonces vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado, donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia".

Ricardo Anaya dijo que la iniciativa de Morena no aborda el principal problema del sistema electoral mexicano que "por mucho se llama sobrerrepresentación" y que urge corregir, porque lo que sucedió es que Morena sí ganó la elección con el 54% de los votos, pero "¿cómo puede ser que saquen el 54% de los votos y se queden con más del 75% del Congreso de la Unión?, lo que les permite modificar la Constitución literalmente de manera unilateral y como se les pegue la gana".

Señaló que Morena y sus aliados pretenden que la iniciativa se vote este martes en comisiones y el miércoles en el Pleno.

"Eso no da margen a que podamos discutir un planteamiento que sea integral, que abarque todos los temas que traemos pendientes, que de veras vaya a fondo, que evite el nepotismo pero en serio y que se haga cargo del tema de las sobrerrepresentación, que es absolutamente insostenible en nuestro país", indicó.