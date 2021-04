Nervios y emoción al volver a las aulas

Hecelchakán, Camp.- La escuela primaria "Valentín Gómez Farías" del ejido de Monte Bello, en el municipio de Hecelchakán, con 475 habitantes fue una de las 137 que este lunes retomaron las clases presenciales a nivel primaria y en forma escalonada, cuidando los protocolos sanitarios y previa vacunación de los maestros.

Esta comunidad no ha reportado ni un caso de Covid-19 en lo que va de la pandemia y esto lo atribuyen a que "prácticamente los habitantes y familiares no salen más que a sus labores cotidianas en la comunidad".

El primer alumno en ingresar a la escuela fue Ángel Anderson Tun Aké, de seis años de edad, quien cursa el primer año de primaria. El pequeño llegó con su mochila al hombro, cubrebocas y careta. Se frotó en varias ocasiones sus pequeñas manos con gel antibacterial que le dieron y brevemente dijo sentirse contento.

Un poco nervioso llegó Kevin Leonardo Ake Tun a su primer día de clases presenciales. Dijo que se despertó desde las cinco de la mañana y se preparó para llegar puntual. Eligió para este día su playera del hombre araña.

Pero no todos estuvieron temprano y entusiasmados. Héctor Gabriel Aké May, de siete años de edad, se despertó "a duras penas", según relató su mamá, doña Arely. Llegó con media hora de retraso a la escuela.

"¿Qué te pasó, no querías regresar?", se le preguntó. "No... sí quiero, lo que pasa es que me dormí tarde, todavía tengo sueño", contestó el pequeño.

En esta primera etapa del retorno a las aulas en Campeche, que se mantiene en el color verde en el semáforo epidemiológico, se tomó en consideración a 137 escuelas de zonas rurales y apartadas, y se espera que a futuro -en aproximadamente un mes- puedan abrirse también en nivel telesecundaria y bachillerato.

El director de la escuela primaria "Valetín Gómez Farías», Jacinto Javier Uc Ordoñez, explicó que durante el año de cierre de escuelas, él y el maestro Santiago Chan Ucán acudían cada semana para dejar tareas a los niños, ya que en la comunidad no cuentan con internet.

Explicó que en este regreso a las aulas, los niños de primero y cuarto grado ingresaron a las 8:00 horas y terminaron a las 10:30 horas, mientras que los de quinto y segundo fueron de 10:30 a 11:30, y los de tercero y sexto, de 11:30 a 13:00 horas.