Neutralidad política en Morena, principal reto de Alfonso Durazo

+El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, nuevo presidente del Consejo Nacional de Morena, aseguró que su principal reto es garantizar la neutralidad política al interior del partido de cara a los procesos electorales de 2023 y 2024.

"Esa es una de las responsabilidades del Consejo Nacional, garantizar neutralidad política del partido y de todas las instancias en este proceso de sucesión que se avecinan. Esa es una de las responsabilidades neutralidad política frente a los intereses de todos militantes y los aspirantes".

En entrevista, en Palacio Nacional, previo al sismo magnitud 7.7 que sacudió el país, Durazo Montaño dijo que su cargo partidista no interferirá en su encomienda como gobernador de Sonora, porque solo lo ejercerá los fines de semana.

"La presidencia del Consejo es una responsabilidad honoraria y la atenderé los fines de semana cuando sea necesaria, por su naturaleza el Consejo no es un órgano que este deliberando todos los días es un órgano que debe atender temas de caracteres estratégico. Hay muchos temas de gabinete y mucho trabajo político y poco trabajo de reuniones presenciales".

Dijo que no desatiende el problema de seguridad en Sonora. "No, no atiendo diario el tema de seguridad, es obvio que tenemos un problema, pero lo estamos atendiendo y estamos mejorando, por ejemplo, en todos los rubros de incidencia federal hemos mejorado en Sonora, incluyendo los de alto impacto que es el homicidio doloso que hemos logrado una reducción de 11%. Sonora tiene una ubicación geográfica que nos pone en la ruta del narcotráfico, el la ruta del tráfico de personas y eso nos obliga a darle una prioridad muy particular".

Sobre la política de alianzas, Durazo Montaño dijo que dará continuidad con sus aliados (PT y PVEM) y por "estabilidad" en el partido se tiene que continuar en los mismos términos.

El gobernador de Sonora aseguró que de cara a la elección presidencial de 2024 no tiene "una corcholata" favorita y esa fue de las razones por las que su nombre generó consenso para la presidencia del Consejo.

El exsecretario de Seguridad recordó que participa en un grupo de trabajo que elabora el Plan Sonora de Energía Sostenible, pero este es un grupo de carácter temporal, una vez concluida se presentará al presidente López Obrador y éste girará instrucciones para su implementación.