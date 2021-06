Nevada en volcanes hará llegar agua a Amecameca

La nevada que se registró el miércoles pintó de blanco las cimas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y eso beneficiará a las comunidades de Amecameca que aprovecharán el agua de deshielo, principalmente de La Mujer Dormida, lo que servirá de alivio porque en los meses recientes han sufrido una severa escasez del líquido.

"Garantiza el suministro del agua a toda la población de Amecameca, a todas sus delegaciones, a través de todos sus ramales, corre el agua a San Pedro Nexapa, hacia la cabecera municipal, inclusive va hasta la parte de Poxtla, municipio vecino de Ayapango", comentó el alcalde amecamequense, Miguel Ángel Salomón.

El líquido de deshielo que desciende del Iztaccíhuatl llega hasta la cascada Salto del Agua y de ahí se distribuye a las poblaciones de Amecameca.

Miguel Ángel Salomón manifestó que aunque el líquido que baja del Iztaccíhuatl surte a los habitantes de esa región del sur oriente del Estado de México, se requiere mejorar la infraestructura hidráulica, puesto que se desperdicia 60% del líquido de deshielo porque las redes ya son obsoletas.

"El problema es que la red principal de agua ya es muy antigua, lo que tendría que hacerse es cambiarse y algunos ramales que también tenemos en diferentes barrios. Se desperdicia bastante, como 60% no la aprovechamos, lo que tenemos que hacer es una represa, como la que había programado Conagua de una inversión de entre 30 a 40 millones de pesos", reconoció el alcalde.

En la administración anterior del expresidente municipal Álvaro Avelar López, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) construiría una caja en Salto del Agua para la captación del líquido proveniente del "Izta", pero vecinos de varias comunidades se opusieron al proyecto porque argumentaron que se la llevarían fuera de Amecameca y se suspendió la obra.

Además, parte del material que se empleaba para la edificación de la caja de agua fue hurtado, lo que complicó la continuidad del plan hidráulico.

La temporada de estiaje, que terminó hace unas semanas, fue una de las más críticas en la historia de Amecameca porque se presentó una escasez de agua, lo que obligó a las autoridades a llevar a cabo un programa emergente de abastecimiento a través de pipas, pero resultó insuficiente para atender la demanda de la población.

"Nos faltó información del proyecto que haría la Conagua, la regamos en no permitir que lo realizara, si se hubiera hecho ahorita no estaríamos sufriendo por falta de agua, me dijeron algunos de los que se opusieron a la obra", recordó el alcalde Miguel Ángel Salomón.